Ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов — Finance.ua

Ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов
Сегодня 08:03
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ущерб от полномасштабного вторжения России в Украину превысил 100 млрд долларов. Российские войска разрушили инфраструктуру, здания и другие материальные активы в Украине.
«Ситуация — это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги», — заявил Устенко на виртуальном мероприятии Института международной экономики Петерсона.
По его словам, деловой сектор страны разрушен: 50% предприятий не работают, а те, что работают, работают менее чем на полную мощность.