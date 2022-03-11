Ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов — Finance.ua
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Ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов

Сегодня 08:03
29
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ущерб от полномасштабного вторжения России в Украину превысил 100 млрд долларов. Российские войска разрушили инфраструктуру, здания и другие материальные активы в Украине.
Об этом сообщает The New York Times.
«Ситуация — это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги», — заявил Устенко на виртуальном мероприятии Института международной экономики Петерсона.
По его словам, деловой сектор страны разрушен: 50% предприятий не работают, а те, что работают, работают менее чем на полную мощность.
Он добавил, что финансовая система и валюта Украины остаются стабильными, учитывая сложившиеся обстоятельства.
Устенко подчеркнул, что стоимость строительства, с которой столкнется Украина после выхода из войны, будет огромной.
По материалам: РБК-Україна
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