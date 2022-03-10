Ущерб на 1,5 триллиона: в Украине запустили сайт для сбора данных об убытках от россиян — Finance.ua
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Ущерб на 1,5 триллиона: в Украине запустили сайт для сбора данных об убытках от россиян

Сегодня 17:43Казна и Политика
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В Украине запустили проект «Россия заплатит», собирающий данные о разрушенных оккупантами объектах. Данные используют в международных судах против России для возмещения.
Об этом сообщили разработчики KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.
«Мы не сможем вернуть жизни наших граждан, погибших в этой войне, но мы обязательно победим и отстроим нашу Украину. А агрессор должен взять на себя ответственность за все убытки: потерянные жизни, разрушенные здания, искалеченные судьбы», — отметила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Ущерб от оккупантов

По данным KSE, полученным от волонтеров, повреждены или полностью разрушены по меньшей мере :
  • 200 образовательных учреждений,
  • 30 заведений здравоохранения,
  • 8 церквей,
  • 1 600 жилых домов,
  • 19 административных зданий,
  • 23 завода и их склады,
  • 12 аэропортов,
  • 5 ТЭС и ГЭС.
Кроме того, разрушены или выведены из строя более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, 350 мостов.
Стоимость поврежденных или разрушенных объектов, по предварительной оценке КSЭ, в случае их полного разрушения может составить до 1,5 трлн грн или 54,3 млрд дол.
Стоимость восстановления этих потерь может быть значительно больше, ведь будет необходим демонтаж разрушенных зданий и восстановление значительного количества из них с нуля.
При этом оценка не является исчерпывающей. Информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать повреждения.
Также оценка не учитывает информацию о вреде природе, животному хозяйству, запасам компаний, движимому и военному имуществу, имуществу телеком-операторов.

Как внести данные об ущербе

  • На сайте каждый сможет предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. Эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения россией нанесенного ущерба.
  • Чтобы информацию взяли в работу, она должна быть достоверная и структурированная. В частности, нужно максимально подробно заполнить форму на портале, обязательно добавить видео и фото объекта и, по возможности, контакты свидетелей.
  • Подать информацию о повреждении также можно с помощью чата.
Каждому, кто будет предоставлять информацию о разрушениях, будет обеспечена конфиденциальность. Также не будет обнародоваться информация о конкретных разрушениях. Публично во время военного положения будет доступна только обобщенная статистика.
Вся предоставленная информация о потерях будет проверяться и верифицироваться командой аналитиков.
По материалам: Економічна Правда
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