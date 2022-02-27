Экоубытки от пожара на нефтебазе в Василькове — не менее 810 млрд грн

Сегодня 19:47 — Криминал

Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде из-за обстрела нефтебазы в Василькове Киевской области, сообщил и.о. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины Киевской области составляет 810 млрд грн. Над точными расчетами сейчас работают специалисты Минприроды и Государственной экоинспекции. Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться . Мы добавим ее в . корзина ущерба, нанесенного оккупантами», — написал Стрелец на своей странице Facebook в воскресенье.

В то же время, он отметил, что сейчас экологическая ситуация контролируемая, жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

«А кафиры обязательно заплатят за причиненный ущерб окружающей среде Украины и все преступления против нашего государства», — подчеркнул глава Минприроды.

Что произошло? Как сообщалось, 27 февраля примерно в час ночи вблизи с. Крячки Васильковского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе KLO, сообщила ГСЧС.

Со своей стороны, KLO в своем Facebook сообщила: «К большому сожалению, сегодня ночью российская армия ракетой атаковала нефтебазу KLO в Василькове. Нефтебаза разрушена».

В то же время сеть подчеркнула, что хранилища ее единственной нефтебазы были заполнены почти полностью.

Позже она добавила, что сотрудники нефтебазы KLO спасли 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом в считанные минуты после удара ракетой российских войск.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью