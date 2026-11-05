Сокращение на работе: кто имеет преимущество и кого не могут уволить

Сокращение на работе не означает, что работодатель может уволить работника по собственному усмотрению. Закон устанавливает четкие правила такой процедуры: от определения тех, кто имеет преимущественное право остаться до предложения других вакансий и выплаты выходного пособия.

Работникам следует знать, чем отличается сокращение штата от сокращения численности, кто имеет преимущественное право остаться на работе и какие гарантии предусмотрены законом. Со ссылкой на robota.ua рассказываем об основном.

Сокращение численности и сокращение штата: в чем разница

Эти понятия имеют разное значение, хотя на практике сокращение численности и штата могут происходить одновременно.

Согласно разъяснениям экспертов:

сокращение численности означает уменьшение численности работников;

означает уменьшение численности работников; сокращение штата предполагает изменение штатного расписания — ликвидацию определенных должностей или уменьшение количества штатных единиц по ним.

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Например, если в одной должности работают пять человек, но работодатель решает оставить только три штатных единицы, речь идет о сокращении численности. Если же должность полностью убираются из штатного расписания, это сокращение штата, сопровождающееся сокращением численности работников.

Эта разница имеет практическое значение, в частности, при определении работников, имеющих преимущественное право остаться на работе.

Кто имеет преимущественное право остаться на работе

При сокращении работодатель должен учитывать преимущественное право отдельных работников на сохранение рабочего места.

В первую очередь преимущество имеют работники с более высокой квалификацией и производительностью труда. Для их оценки Министерство социальной политики в своем письме рекомендовало учитывать следующие показатели:

уровень образования, в том числе последипломного, и документы о повышении квалификации;

наличие поощрений;

отсутствие дисциплинарных взысканий;

получение премий за выполнение особо важных работ;

отсутствие прогулов и длительных больничных и т. п.

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Если квалификация и производительность труда работников одинаковы, преимущественное право на оставление на работе имеют, в частности:

работники, содержащие двух или более лиц;

те, в чьих семьях нет других людей с самостоятельным заработком;

работники с продолжительным стажем работы на этом предприятии.

Этот список не является окончательным: законодательство может предусматривать дополнительные категории работников с преимущественным правом.

В то же время такое преимущество не гарантирует автоматического сохранения должности. Ее учитывают, когда работодатель сокращает количество работников на одинаковых или подобных должностях, но оставляет часть штатных единиц. Если же должность полностью изымается из штатного расписания, правило о преимущественном праве не применяется.

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Кого нельзя уволить из-за сокращений

Трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя увольнять по инициативе работодателя, в частности из-за сокращения штата или численности. Соответствующие гарантии определены статьями 184 и 186−1 КЗоТ.

К таким работникам относятся:

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а в случаях, предусмотренных законом, — до шести лет, если ребенок нуждается в домашнем уходе;

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

родители, воспитывающие детей без матери;

опекуны, приемные родители и родители-воспитатели.