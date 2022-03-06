В шаге от дефолта: Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого — Finance.ua

В шаге от дефолта: Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого

Сегодня 16:31 — Мир

В шаге от дефолта: Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого, ua.news

Агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 до Ca — теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody’s.

Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства — С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.

Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивные и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.

Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства — С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.

Снижение рейтингов обусловлено потерей контроля за резервами Центрального банка России, что ограничит трансграничные платежи, в том числе за обслуживание долга по государственным облигациям.

Негативный прогноз отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением строгих и скоординированных санкций после вторжения России в Украину, а также финансовые последствия задержек от погашения суверенного долга и стресса в банковском и корпоративном секторе.

Кроме того, ранее российский Нацдепозитарий сообщил о невыплате купонов по внутреннему долгу инвесторам-нерезидентам со ссылкой на распоряжение ЦБ РФ о запрете таких платежей, что «существенно усиливает беспокойство Moody’s о готовности и способности России платить».

«Высокий уровень координации между западными странами по введению широкомасштабных санкций против России в ответ на вторжение в Украину существенно ухудшил способность России обеспечить своевременное погашение своих суверенных долговых обязательств», — сообщает агентство.

Moody’s ожидает, что российская экономика сократится на 7% в реальном исчислении в 2022 году и снизится еще в 2023 году. Постоянное снижение курса рубля будет иметь серьезные экономические последствия посредством повышения инфляции и снижения уровня жизни.

В то же время буфер валютных поступлений от нефти и газа хоть и может стать смягчением влияния санкций, это не исключает высокой вероятности длительного экономического срыва. Агентство допускает, что следующие санкции перекроют и этот валютный канал для страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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