Резервы НБУ выросли до $30 млрд — Finance.ua

Резервы НБУ выросли до $30 млрд
Международные резервы выросли до 29,9 млрд долл. США по итогам января.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
«По состоянию на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29 921,8 млн долл. США. В январе они выросли на 5% благодаря поступлениям от международных партнеров, компенсировавшим чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины», — говорится в сообщении.
В течение января 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов:
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4,33 млрд. Из них:
- $3,26 млрд — от Европейского Союза;
- $1 млрд — от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- $71,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Украина выплатила за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн. Из них $59 млн — за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $5 млн — валютных ОВГЗ, остальные — долг перед другими международными кредиторами.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
В январе Национальный банк продал на валютном рынке $3,09 млрд и выкупил в резервы — 28,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем 2022 года на около $100 млн — до $3,06 млрд.
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Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне близком к предыдущему месяцу со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения — сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий влияния полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В январе за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на $225,7 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта
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