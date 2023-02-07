Гетманцев спрогнозировал, вернется ли курс гривны на довоенный уровень — Finance.ua

Гетманцев спрогнозировал, вернется ли курс гривны на довоенный уровень Сегодня 11:00 — Валюта

Возвращения курса гривны на довоенный уровень не будет. Но также нет предпосылок для дальнейшего существенного проседания национальной валюты.

Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Українським Новинам

«Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся на довоенный уровень. Такого не будет», — сказал он.

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Гетманцев отметил, что по итогам прошлого года реальная инфляция в Украине составила 26%, и этот показатель «уже не отыгрывается». При этом инфляция оказалась менее прогнозируемой и она и сравнима с некоторыми европейскими государствами, говорит нардеп.

«Зафиксировав курс в начале войны, мы минимизировали развитие девальвационно-инфляционной спирали. По итогам первого военного года мы сохранили относительную макрофинансовую стабильность, обеспечиваемую адекватными золотовалютными резервами Нацбанка и большой помощью наших партнеров», — сказал Гетманцев.

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По словам главы финансового комитета ВР, продолжающаяся война в Украине будет оказывать давление на курс национальной валюты. Но если международная финансовая помощь продолжит поступать в таких же объемах, то, считает Гетманцев, веских предпосылок для существенной коррекции официального курса не будет.

УНІАН По материалам:

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