Колебания доллара и когда возможен пересмотр курса гривны Нацбанком — рассказал эксперт Вчера 12:10 — Валюта

На данный момент изменение курса гривны не прогнозируется, так как Нацбанк этот процесс успешно контролирует, а золотовалютных резервов и финансовых поступлений из других стран достаточно. Поэтому обесценивание гривны, вероятно, будет происходить не ранее мая-июня.

Об этом в комментарии рассказал экономист Борис Кушнирук.

«Сейчас у нас курс фиксируется Центральным банком и зависит от его позиции. Фактически они установили правила и привязали гривну к доллару для того, чтобы уменьшить инфляционные риски для стабилизации рынка. Золотовалютных резервов и поступлений от наших партнеров из ЕС и США достаточно, чтобы у Украины была возможность держать курс. Поэтому с безналичным курсом ничего не будет происходить», — рассказал Кушнирук.

Потенциальный риск, по мнению экономиста, существует для наличного курса. По всей вероятности, он может больше колебаться, чем безналичный. Однако, учитывая, что у НБУ есть возможности контролировать безналичный курс и успешно реализуется схема валютных депозитов, обмена гривны на валютные депозиты, это тоже уменьшает потенциальное давление на гривну.

«Потому что люди вместо того, чтобы покупать валюту в обменниках, обменивают валюту в банках через депозиты. Таким образом, эти средства тоже не поступают на наличный рынок, идут в безналичном режиме и Центральный банк продает валюту по официальному курсу. Таким образом, и с наличным курсом, я не ожидаю, что будут сильные изменения. Это может произойти из-за негативной ситуации для Украины на фронте, может спровоцировать панику. Но сейчас для этого меньше оснований, чем в феврале-марте прошлого года», — считает Кушнирук.

Таким образом, экономист не прогнозирует резких изменений курса до конца весны. Ведь именно тогда Нацбанк будет вынужден несколько обесценить гривну.

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«Он должен будет это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Ибо, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценение может произойти. Но я не думаю, что Нацбанк будет это делать раньше, поэтому доллар пока будет на уровне 36,6–37 грн, а в обменниках — 40-42 грн», — отметил экономист.

УНН По материалам:

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