Что ждать от гривны в 2023 году — прогноз экспертов Вчера 21:00 — Валюта

Что ждать от гривны в 2023 году — прогноз экспертов

Наличный курс гривны сейчас стабилен. Скорее всего, в феврале ситуация сохранится.

Об этом пишет портал Новости.Live со ссылкой на финансовых экспертов.

Так, инвестиционный банкир, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что пока нет факторов, которые обусловили бы в ближайшее время девальвацию гривны или изменение официального курса гривны Национальным банком.

«Сейчас сложно оценить, что может привести к ослаблению гривны. Резервы НБУ растут, западная финансовая помощь поступает в больших объемах. Все это обеспечит стабильность гривны в ближайшее время», — прогнозирует он.

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По его мнению, ослабление Национальным банком официального курса гривны возможно разве что по инициативе и с согласия Министерства финансов, потому что девальвация будет означать дополнительное наполнение государственного бюджета.

«Учитывая значительные ожидаемые объемы международной финансовой помощи, у НБУ больше нет причин спешить с дальнейшей девальвацией гривны после снижения курса гривны к доллару на 25% в конце июля», — убежден глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Некоторое ослабление курса гривны в течение года все же возможно, говорит Виталий Ваврищук. Причины могут быть разными:

во-первых, на девальвации гривны может настаивать Международный валютный фонд, ведь текущий обменный курс создает существенные дисбалансы на валютном рынке;

во-вторых, государственный бюджет на 2023 год базируется на среднегодовом обменном курсе 42,2 гривны за доллар. Если курс гривны останется на текущем уровне, доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана.

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«С учетом этих соображений мы ожидаем, что официальный курс гривны по отношению к доллару несколько ослабится до 40,2 гривны за доллар до конца 2023 года», — прогнозирует эксперт.

Ослабление официального курса гривны может произойти во второй половине года, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Но при определенных условиях. Первое условие — завершение активной фазы боевых действий.

«Экономике нужно „дышать“, развиваться, и ей нужны конкурентные преимущества. Курсовое преимущество может быть одним из них. После завершения активных боевых действий можно будет переходить к более рыночной модели курсообразования», — говорит Шевчишин.

Но следует помнить, что сейчас Украина очень зависима от критического импорта. Для импортоориентированной экономики требуется крепкая национальная валюта и фиксированный курс. Особенно на фоне падения экономической активности и катастрофического проседания национального экспорта. Из-за потери экспортного потенциала Украина будет оставаться зависимой от импорта еще несколько лет. И это тоже играет на руку фиксированному курсу гривны.

Вместе с тем продолжение стабильной международной финансовой помощи обеспечит дополнительные рычаги влияния Национального банка на валютный рынок и может стать предпосылкой для ослабления регуляторных ограничений по отношению к гривне в направлении плавающего курса. Это может вызвать незначительное проседание курса национальной валюты. Но это точно не произойдет в ближайшие месяцы.

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