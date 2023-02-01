Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале — Finance.ua

Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале Сегодня 17:01 — Валюта

Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале

Банкиры считают, что в феврале курс гривны будет находиться на текущем уровне в 40,5 грн/$.

Об этом пишет портал Минфин со ссылкой на NV.

По словам Александра Печерицына из Райффайзен Банк а, гривну поддержит возобновление экспортных потоков из-за ожидаемой стабилизации зернового коридора, а также постепенного снижения импорта энергогенераторов, а ритмичное поступление международной помощи будет способствовать возможности НБУ уменьшать колебания курса.

«Также при отсутствии новых геополитических рисков девальвационные опасения на наличном рынке могут оставаться невысокими. Поэтому мы не видим значительных оснований (по крайней мере сейчас) для значительных колебаний курса в феврале», — сказал Печерицын.

Антон Болдырев из Укрэксимбанк а отметил, что в их базовом сценарии не предусмотрены существенные колебания на валютном рынке, особенно учитывая то, что на прошлой неделе НБУ подтвердил отсутствие оснований к перепривязке курса и анонсировал дальнейшее поэтапное ужесточение требований к обязательным резервам банков по клиентским средствам.

«В перспективе это может стимулировать улучшение привлекательности депозитных продуктов банков, перенаправляя часть валютного спроса населения на гривневые активы. Однако мы можем наблюдать рост напряжения из-за возможной эскалации ситуации на фронте, что может стать фактором повышенного спроса со стороны населения», — резюмировал он.

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