Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале — Finance.ua
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Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале

Валюта
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Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале
Банкиры рассказали, что будет влиять на курс гривны в феврале
Банкиры считают, что в феврале курс гривны будет находиться на текущем уровне в 40,5 грн/$.
Об этом пишет портал Минфин со ссылкой на NV.
По словам Александра Печерицына из Райффайзен Банка, гривну поддержит возобновление экспортных потоков из-за ожидаемой стабилизации зернового коридора, а также постепенного снижения импорта энергогенераторов, а ритмичное поступление международной помощи будет способствовать возможности НБУ уменьшать колебания курса.
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«Также при отсутствии новых геополитических рисков девальвационные опасения на наличном рынке могут оставаться невысокими. Поэтому мы не видим значительных оснований (по крайней мере сейчас) для значительных колебаний курса в феврале», — сказал Печерицын.
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Антон Болдырев из Укрэксимбанка отметил, что в их базовом сценарии не предусмотрены существенные колебания на валютном рынке, особенно учитывая то, что на прошлой неделе НБУ подтвердил отсутствие оснований к перепривязке курса и анонсировал дальнейшее поэтапное ужесточение требований к обязательным резервам банков по клиентским средствам.
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«В перспективе это может стимулировать улучшение привлекательности депозитных продуктов банков, перенаправляя часть валютного спроса населения на гривневые активы. Однако мы можем наблюдать рост напряжения из-за возможной эскалации ситуации на фронте, что может стать фактором повышенного спроса со стороны населения», — резюмировал он.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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