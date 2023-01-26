Изменение официального курса: регулятор рассказал, есть ли причины для этого — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменение официального курса: регулятор рассказал, есть ли причины для этого

Валюта
88
В Национальном банке не видят предпосылок для перепривязки официального курса доллара в Украине.

Узнать актуальные курсы валют💵💶

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по вопросам монетарной политики 26 января.
«Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса», — отметил он,
По словам Гелетия, несмотря на рост объемов интервенций НБУ из резервов в течение декабря-января, объемы международных резервов НБУ выросли. Так, 2022 год Украина закончила с резервами на уровне 28,5 млрд долларов, а по итогам января они могут вырасти до 30 млрд долларов.
Место для вашей рекламы
Увеличение объемов интервенций в Нацбанке объясняется традиционными факторами: увеличением объемов государственных расходов, а также ростом объемов импорта генераторов и другого оборудования.
В то же время в Нацбанке отмечают, что в дальнейшем будут работать над тем, чтобы ввести валютные послабления. Именно это направление там считается стратегическим.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины на заседании в четверг, 26 января, не изменил учетную ставку — она осталась на уровне 25%.
  • В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.