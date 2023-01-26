Изменение официального курса: регулятор рассказал, есть ли причины для этого — Finance.ua

Изменение официального курса: регулятор рассказал, есть ли причины для этого Сегодня 17:00 — Валюта

В Национальном банке не видят предпосылок для перепривязки официального курса доллара в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по вопросам монетарной политики 26 января.

«Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса», — отметил он,

По словам Гелетия, несмотря на рост объемов интервенций НБУ из резервов в течение декабря-января, объемы международных резервов НБУ выросли. Так, 2022 год Украина закончила с резервами на уровне 28,5 млрд долларов, а по итогам января они могут вырасти до 30 млрд долларов.

Увеличение объемов интервенций в Нацбанке объясняется традиционными факторами: увеличением объемов государственных расходов, а также ростом объемов импорта генераторов и другого оборудования.

В то же время в Нацбанке отмечают, что в дальнейшем будут работать над тем, чтобы ввести валютные послабления. Именно это направление там считается стратегическим.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 26 января, не изменил учетную ставку — она осталась на уровне 25%.

В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.

Економічна Правда По материалам:

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