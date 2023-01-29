В 2023 году тренд будет на девальвацию, но мягкую — Минэкономики Сегодня 17:11 — Валюта

В 2023 году тренд будет на девальвацию, но мягкую — Минэкономики

В Министерстве экономики предполагают, что в 2023 году определенная девальвация может быть и считают, что Нацбанк также закладывал ее в свой прогноз.

Об этом сообщил первый замминистра Денис Кудин в ходе дополнительной сессии ответов и вопросов ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook.

Что будет с курсом

«Вариант ревальвации я бы не рассматривал. Мы считаем, что основной тренд будет на девальвацию, но мягкую, постепенную, некритическую и в целом соответствующую внутренней ситуации», — сказал он, выразив уверенность, что Нацбанк сохранит ситуацию на валютном рынке под контролем и продолжит политику фиксированного курса.

Рост экономики

«Наш прогноз — 3,2% роста в 2023 году, пока мы его не корректируем», — сказал он.

Кудин объяснил, что бизнес смог лучше, чем ожидалось, приспособиться к новым условиям энергоотключений, вызванных российскими обстрелами, например, если Минэкономики поначалу прогнозировало спад ВВП в декабре на 37%, то теперь оценивает его в 35%.

По его словам, ведомству совместно с «Укрэнерго» и облэнерго удалось напрямую обеспечить относительно приемлемые условия работы для примерно 1000 крупных промышленных потребителей с учетом их недозагрузки и готовности изменять графики работы, в том числе на ночные.

«Поэтому мы не усугубляем наш прогноз из-за энергетики», — отметил Кудин, однако добавил, что риск блекаутов остается среди основных рисков 2023 года.

Инфляция

Он также указал, что считает оптимистичным улучшенный правительством с 20,8% до 18,7% прогноз инфляции на 2023 год, тогда как госбюджет был принят с учетом прогноза 28%, а в Меморандуме с МВФ инфляция в этом году оценивалась в 22,5%. .

«Это оптимистичная цифра, мне хотелось бы, чтобы оно так и было», — прокомментировал новый прогноз инфляции от Нацбанка Кудин.

В то же время он добавил, что для более низких, чем ожидалось осенью, прогнозов инфляции есть основания, в частности, снижение мировых цен на газ с $1300 за тысячу кубометров до $900 за тысячу кубометров.

Платежный баланс

Кудин также отметил, что считает излишне пессимистическим взгляд Нацбанка на платежный баланс.

«У НБУ больше инструментов корректно прогнозировать этот показатель, но, по нашим оценкам, он другой. Скоро закроем январь и будем видеть результаты», — сказал первый замминистра Минэкономики.

По его мнению, отток средств из Украины по платежным картам в 2023 году может сократиться в 2-3 раза из-за сокращения украинских сбережений граждан, выехавших из страны, тогда как по поступлениям в Украину картина другая, и они могут выйти на традиционные $1 млрд на месяц.

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