Глава НБУ рассказал, как ракетные обстрелы повлияли на курс гривны и как долго он будет оставаться фиксированным — Finance.ua
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Глава НБУ рассказал, как ракетные обстрелы повлияли на курс гривны и как долго он будет оставаться фиксированным

Валюта
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Глава НБУ рассказал, как ракетные обстрелы повлияли на курс гривны и как долго он будет оставаться фиксированным
Глава НБУ рассказал, как ракетные обстрелы повлияли на курс гривны и как долго он будет оставаться фиксированным
Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, как на курс гривны повлияли массированные ракетные обстрелы. 10 октября, в первый день массированных ракетных обстрелов Украины со стороны рф «серый рынок» валют подскочил.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время своего выступления на EBA Global Outlook: Victory Mode.
Однако из-за отсутствия спроса в дальнейшем в НБУ не заметили никакой корреляции между валютным курсом и глубиной поражений.
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«Серый рынок» только в первый день 10 октября подскочил. Но сразу учитывая отсутствие спроса и дальше в течение всех последующих ракетных атак, несмотря на 700 ракет, выпущенных по Украине — никакой корреляции между валютным курсом и глубиной поражений", — отметил Пышный.
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По его словам, еще в сентябре прошлого года именно психологический факт определял тенденции на валютном рынке. Однако по мере того как активизировались ракетные обстрелы, украинцы перестали на это реагировать.
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Также глава Нацбанка заверил, что фиксированный курс валют будет сохраняться.
Однако он добавил, что НБУ начинает реализацию собственной стратегии управления рисками, которые должны обеспечить возможность постепенного уменьшения административных ограничений.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
НВ
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