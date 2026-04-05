Рейтинг самых популярных моделей новых легковушек в Украине (инфографика) Вчера 19:07 — Технологии&Авто

Бестселлеры рынка новых легковушек

За март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие модели стали лидерами

Возглавил рейтинг популярности Toyota RAV4 — за месяц продали 453 автомобиля этой модели.

В тройку лидеров также вошли Renault Duster с результатом 407 проданных авто и Hyundai Tucson, который выбрали 247 покупателей.

Бестселлеры марта, Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.