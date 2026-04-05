0 800 307 555
Рейтинг самых популярных моделей новых легковушек в Украине (инфографика)

Бестселлеры рынка новых легковушек
Бестселлеры рынка новых легковушек
За март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие модели стали лидерами

Возглавил рейтинг популярности Toyota RAV4 — за месяц продали 453 автомобиля этой модели.
В тройку лидеров также вошли Renault Duster с результатом 407 проданных авто и Hyundai Tucson, который выбрали 247 покупателей.
Бестселлеры марта
Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.
Finance.ua
Авторынок УкраиныАвтоУкравтопром
