Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год — Finance.ua

Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год
Аналитическая компания JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей в 2025 году. Лучшим признан седан Toyota Avalon, который уже снят с продаж в США.
Исследование базируется на отзывах 34 175 американских владельцев авто 2022 модельного года, оценивая количество проблем на 100 машин по индексу PP100 — чем ниже значение, тем надежнее авто.
Средний показатель PP100 в 2025 году ухудшился со 190 до 202, что свидетельствует об общем снижении надежности. Аналитики объясняют это последствиями пандемии 2021 года, когда автопроизводители сталкивались с дефицитом комплектующих и персонала, что повлияло на качество продукции. Если тенденция не изменится, это может указывать на более глубокие проблемы в автомобильной индустрии.
В рейтинге брендов Toyota опустилась со второго места на четвертое, уступив Buick и Mazda. Значительно улучшила позиции Alfa Romeo, тогда как Volkswagen оказался на последнем месте, а Audi стала менее надежным премиальным брендом.
Среди лучших моделей в своих классах отмечены Nissan Kicks (маленькие SUV), Toyota Corolla (компактные авто), BMW 3 Series (компактные премиум-седаны), Toyota RAV4 (компактные SUV), Lexus GX (среднеразмерные премиум-SUV), Chevrolet Tahoe (большие SUV) и Chevrolet Corvette (премиальные спорткары).
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Больше всего проблем у современных авто связано с электроникой, в том числе мультимедийными системами и их совместимостью со смартфонами. Производители пока не могут устранить эти недостатки, что может свидетельствовать о новом вызове для автомобильной отрасли.
Подробнее о лучших авто в разных категориях:
Компактные автомобили:
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Subaru Impreza.
Компактные премиальные автомобили:
- BMW 3 Series.
- BMW 4 Series.
Среднеразмерные автомобили:
- Toyota Camry.
- Nissan Altima.
- Hyundai Sonata.
Минивены:
- Toyota Sienna.
Спорткары:
- Chevrolet Corvette.
Субкомпактные кроссоверы:
- Nissan Kicks.
- Subaru Crosstrek.
- Buick Encore GX.
Компактные кроссоверы:
- Toyota RAV4.
- GMC Terrain.
- Mazda CX-5.
Компактные премиальные кроссоверы:
- Mercedes-Benz GLC.
- BMW X3.
- BMW X4.
Среднеразмерные кроссоверы:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Toyota Venza.
Среднеразмерные премиальные кроссоверы:
- Lexus GX.
- Lexus RX.
- Cadillac XT5.
Большие кроссоверы:
- GMC Acadia.
- Buick Enclave.
- Mazda CX-9.
Большие премиальные кроссоверы:
- Cadillac XT6.
- BMW X5.
- Range Rover Sport.
Среднеразмерные пикапы:
- Toyota Tacoma.
- GMC Canyon.
- Chevrolet Colorado.
Полноразмерные пикапы:
- Chevrolet Silverado.
- GMC Sierra.
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