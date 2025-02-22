Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год — Finance.ua

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Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год

Технологии&Авто
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Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год
Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год
Аналитическая компания JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей в 2025 году. Лучшим признан седан Toyota Avalon, который уже снят с продаж в США.
Исследование базируется на отзывах 34 175 американских владельцев авто 2022 модельного года, оценивая количество проблем на 100 машин по индексу PP100 — чем ниже значение, тем надежнее авто.
Средний показатель PP100 в 2025 году ухудшился со 190 до 202, что свидетельствует об общем снижении надежности. Аналитики объясняют это последствиями пандемии 2021 года, когда автопроизводители сталкивались с дефицитом комплектующих и персонала, что повлияло на качество продукции. Если тенденция не изменится, это может указывать на более глубокие проблемы в автомобильной индустрии.
В рейтинге брендов Toyota опустилась со второго места на четвертое, уступив Buick и Mazda. Значительно улучшила позиции Alfa Romeo, тогда как Volkswagen оказался на последнем месте, а Audi стала менее надежным премиальным брендом.
Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год
Среди лучших моделей в своих классах отмечены Nissan Kicks (маленькие SUV), Toyota Corolla (компактные авто), BMW 3 Series (компактные премиум-седаны), Toyota RAV4 (компактные SUV), Lexus GX (среднеразмерные премиум-SUV), Chevrolet Tahoe (большие SUV) и Chevrolet Corvette (премиальные спорткары).
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Больше всего проблем у современных авто связано с электроникой, в том числе мультимедийными системами и их совместимостью со смартфонами. Производители пока не могут устранить эти недостатки, что может свидетельствовать о новом вызове для автомобильной отрасли.
Подробнее о лучших авто в разных категориях:

Компактные автомобили:

  1. Toyota Corolla.
  2. Kia Forte (Cerato).
  3. Subaru Impreza.

Компактные премиальные автомобили:

  1. BMW 3 Series.
  2. BMW 4 Series.

Среднеразмерные автомобили:

  1. Toyota Camry.
  2. Nissan Altima.
  3. Hyundai Sonata.

Минивены:

  1. Toyota Sienna.

Спорткары:

  1. Chevrolet Corvette.

Субкомпактные кроссоверы:

  1. Nissan Kicks.
  2. Subaru Crosstrek.
  3. Buick Encore GX.

Компактные кроссоверы:

  1. Toyota RAV4.
  2. GMC Terrain.
  3. Mazda CX-5.

Компактные премиальные кроссоверы:

  1. Mercedes-Benz GLC.
  2. BMW X3.
  3. BMW X4.
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Среднеразмерные кроссоверы:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Toyota Venza.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

  1. Lexus GX.
  2. Lexus RX.
  3. Cadillac XT5.

Большие кроссоверы:

  1. GMC Acadia.
  2. Buick Enclave.
  3. Mazda CX-9.

Большие премиальные кроссоверы:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X5.
  3. Range Rover Sport.

Среднеразмерные пикапы:

  1. Toyota Tacoma.
  2. GMC Canyon.
  3. Chevrolet Colorado.

Полноразмерные пикапы:

  1. Chevrolet Silverado.
  2. GMC Sierra.
По материалам:
MMR
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