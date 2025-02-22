Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год — Finance.ua

Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных марок и моделей автомобилей на 2025 год

Toyota Avalon, который уже снят с продаж в США. Аналитическая компания JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей в 2025 году. Лучшим признан седан, который уже снят с продаж в США.

Исследование базируется на отзывах 34 175 американских владельцев авто 2022 модельного года, оценивая количество проблем на 100 машин по индексу PP100 — чем ниже значение, тем надежнее авто.

Средний показатель PP100 в 2025 году ухудшился со 190 до 202, что свидетельствует об общем снижении надежности. Аналитики объясняют это последствиями пандемии 2021 года, когда автопроизводители сталкивались с дефицитом комплектующих и персонала, что повлияло на качество продукции. Если тенденция не изменится, это может указывать на более глубокие проблемы в автомобильной индустрии.

В рейтинге брендов Toyota опустилась со второго места на четвертое, уступив Buick и Mazda. Значительно улучшила позиции Alfa Romeo, тогда как Volkswagen оказался на последнем месте, а Audi стала менее надежным премиальным брендом.

Среди лучших моделей в своих классах отмечены Nissan Kicks (маленькие SUV), Toyota Corolla (компактные авто), BMW 3 Series (компактные премиум-седаны), Toyota RAV4 (компактные SUV), Lexus GX (среднеразмерные премиум-SUV), Chevrolet Tahoe (большие SUV) и Chevrolet Corvette (премиальные спорткары).

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Больше всего проблем у современных авто связано с электроникой, в том числе мультимедийными системами и их совместимостью со смартфонами. Производители пока не могут устранить эти недостатки, что может свидетельствовать о новом вызове для автомобильной отрасли.

Подробнее о лучших авто в разных категориях:

Компактные автомобили:

Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Subaru Impreza.

Компактные премиальные автомобили:

BMW 3 Series. BMW 4 Series.

Среднеразмерные автомобили:

Toyota Camry. Nissan Altima. Hyundai Sonata.

Минивены:

Toyota Sienna.

Спорткары:

Chevrolet Corvette.

Субкомпактные кроссоверы:

Nissan Kicks. Subaru Crosstrek. Buick Encore GX.

Компактные кроссоверы:

Toyota RAV4. GMC Terrain. Mazda CX-5.

Компактные премиальные кроссоверы:

Mercedes-Benz GLC. BMW X3. BMW X4.

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Среднеразмерные кроссоверы:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Toyota Venza.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Lexus GX. Lexus RX. Cadillac XT5.

Большие кроссоверы:

GMC Acadia. Buick Enclave. Mazda CX-9.

Большие премиальные кроссоверы:

Cadillac XT6. BMW X5. Range Rover Sport.

Среднеразмерные пикапы:

Toyota Tacoma. GMC Canyon. Chevrolet Colorado.

Полноразмерные пикапы:

Chevrolet Silverado. GMC Sierra.

MMR По материалам:

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