Рейтинг самых надежных автопроизводителей — Finance.ua

Рейтинг самых надежных автопроизводителей
Toyota и Lexus долгие годы оставались производителями самых надежных автомобилей, согласно авторитетным исследованиям. Однако корону перехватил другой японский бренд.
В Consumer Reports назвали производителей самых надежных автомобилей.
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Исследование основывалось на данных о поломках более 300 000 авто, охватывающих модельные годы с 2000 по 2025 год.
Эксперты учитывали все данные по поломкам автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации.
В зависимости от того, насколько серьезными были неисправности, моделям присуждался рейтинг по 100-балльной шкале. Так и были определены производители самых надежных авто.
Новым лидером среди автопроизводителей стал Subaru. По словам экспертов, модели Forester и Impreza имеют показатели надежности значительно выше средних. Также надежными оказались Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent.
«В автомобилях Subaru много надежных компонентов. Когда Subaru модернизирует автомобиль, компания может вносить меньше постепенных изменений, перенося надежные системы. Это снижает риск возникновения новых проблем», — рассказал куратор аналитики автомобильных данных в Consumer Reports Стивен Элек.
Согласно новому рейтингу, Lexus и Toyota разместились на втором и третьем местах соответственно. В этом году показатели надежности пикапов Toyota Tacoma и Tundra, а также электрокроссовера Toyota bZ4X сместили японского автопроизводителя с лидерской позиции.
Рейтинг надежности среди автопроизводителей:
- Subaru — 68 баллов;
- Lexus — 65 баллов;
- Toyota — 62 балла;
- Honda — 59 баллов;
- Acura — 55 баллов;
- Mazda — 55 баллов;
- Audi — 54 балла;
- BMW — 53 балла;
- Kia — 51 балл;
- Hyundai — 50 баллов;
- Buick — 48 баллов;
- Nissan — 48 баллов;
- Ford — 44 балла;
- Genesis — 40 баллов;
- Volvo — 38 баллов;
- Chevrolet — 37 баллов;
- Tesla — 36 баллов;
- Volkswagen — 34 балла;
- Jeep — 33 балла;
- GMC — 33 балла;
- Cadillac — 27 баллов;
- Rivian — 14 баллов.
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