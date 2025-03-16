Рейтинг самых надежных автопроизводителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых надежных автопроизводителей

Технологии&Авто
2
Рейтинг самых надежных автопроизводителей
Рейтинг самых надежных автопроизводителей, Фото: freepik
Toyota и Lexus долгие годы оставались производителями самых надежных автомобилей, согласно авторитетным исследованиям. Однако корону перехватил другой японский бренд.
В Consumer Reports назвали производителей самых надежных автомобилей.
Читайте также
Исследование основывалось на данных о поломках более 300 000 авто, охватывающих модельные годы с 2000 по 2025 год.
Эксперты учитывали все данные по поломкам автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации.
В зависимости от того, насколько серьезными были неисправности, моделям присуждался рейтинг по 100-балльной шкале. Так и были определены производители самых надежных авто.
Новым лидером среди автопроизводителей стал Subaru. По словам экспертов, модели Forester и Impreza имеют показатели надежности значительно выше средних. Также надежными оказались Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent.
Читайте также
«В автомобилях Subaru много надежных компонентов. Когда Subaru модернизирует автомобиль, компания может вносить меньше постепенных изменений, перенося надежные системы. Это снижает риск возникновения новых проблем», — рассказал куратор аналитики автомобильных данных в Consumer Reports Стивен Элек.
Согласно новому рейтингу, Lexus и Toyota разместились на втором и третьем местах соответственно. В этом году показатели надежности пикапов Toyota Tacoma и Tundra, а также электрокроссовера Toyota bZ4X сместили японского автопроизводителя с лидерской позиции.

Рейтинг надежности среди автопроизводителей:

  1. Subaru — 68 баллов;
  2. Lexus — 65 баллов;
  3. Toyota — 62 балла;
  4. Honda — 59 баллов;
  5. Acura — 55 баллов;
  6. Mazda — 55 баллов;
  7. Audi — 54 балла;
  8. BMW — 53 балла;
  9. Kia — 51 балл;
  10. Hyundai — 50 баллов;
  11. Buick — 48 баллов;
  12. Nissan — 48 баллов;
  13. Ford — 44 балла;
  14. Genesis — 40 баллов;
  15. Volvo — 38 баллов;
  16. Chevrolet — 37 баллов;
  17. Tesla — 36 баллов;
  18. Volkswagen — 34 балла;
  19. Jeep — 33 балла;
  20. GMC — 33 балла;
  21. Cadillac — 27 баллов;
  22. Rivian — 14 баллов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems