Рейтинг самых надежных автопроизводителей — Finance.ua

Рейтинг самых надежных автопроизводителей Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных автопроизводителей, Фото: freepik

Toyota и Lexus долгие годы оставались производителями самых надежных автомобилей, согласно авторитетным исследованиям. Однако корону перехватил другой японский бренд.

Consumer Reports назвали производителей самых надежных автомобилей.

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Исследование основывалось на данных о поломках более 300 000 авто, охватывающих модельные годы с 2000 по 2025 год.

Эксперты учитывали все данные по поломкам автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации.

В зависимости от того, насколько серьезными были неисправности, моделям присуждался рейтинг по 100-балльной шкале. Так и были определены производители самых надежных авто.

Новым лидером среди автопроизводителей стал Subaru. По словам экспертов, модели Forester и Impreza имеют показатели надежности значительно выше средних. Также надежными оказались Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent.

«В автомобилях Subaru много надежных компонентов. Когда Subaru модернизирует автомобиль, компания может вносить меньше постепенных изменений, перенося надежные системы. Это снижает риск возникновения новых проблем», — рассказал куратор аналитики автомобильных данных в Consumer Reports Стивен Элек.

Согласно новому рейтингу, Lexus и Toyota разместились на втором и третьем местах соответственно. В этом году показатели надежности пикапов Toyota Tacoma и Tundra, а также электрокроссовера Toyota bZ4X сместили японского автопроизводителя с лидерской позиции.

Рейтинг надежности среди автопроизводителей:

Subaru — 68 баллов; Lexus — 65 баллов; Toyota — 62 балла; Honda — 59 баллов; Acura — 55 баллов; Mazda — 55 баллов; Audi — 54 балла; BMW — 53 балла; Kia — 51 балл; Hyundai — 50 баллов; Buick — 48 баллов; Nissan — 48 баллов; Ford — 44 балла; Genesis — 40 баллов; Volvo — 38 баллов; Chevrolet — 37 баллов; Tesla — 36 баллов; Volkswagen — 34 балла; Jeep — 33 балла; GMC — 33 балла; Cadillac — 27 баллов; Rivian — 14 баллов.

УНІАН По материалам:

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