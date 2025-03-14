ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов (инфографика) Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов (инфографика)

Эксперты составили рейтинг самых надежных компактных кроссоверов, в который вошли модели не старше пяти лет.

Об этом пишет What Car

Лидером рейтинга самых надежных компактных кроссоверов стал Mini Countryman 2017−2024 годов выпуска. Надежность автомобиля специалисты оценили в 99,7%.

Mini Countryman является первым автомобилем бренда данного класса и первым Mini с пятидверным кузовом под эгидой BMW. Автомобили выпускают с 2010 года.

Почти такие же показатели надежности имеет Audi Q2 (2016 г. — н. в.).

На третьей позиции находится Hyundai Kona Hybrid (2017 — 2023 г. в.). Замыкает ТОП-10 лидеров Toyota C-HR.

Также специалисты издания назвали наименее надежные компактные кроссоверы. Лидером антирейтинга стал Nissan Juke (2019 г. — н. ч.). Надежность автомобиля специалисты оценили всего в 50.0%.

Напомним, в феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Это на 39% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составляла 63% против 51% в прошлом году. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (324 ед.)

Как сообщил Укравтопром, за прошлый месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Из этого количества: новых — 690 ед. (-31%); б/у — 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

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