Рейтинг лучших мест Европы для июльского отпуска — Finance.ua

Рейтинг лучших мест Европы для июльского отпуска Сегодня 18:22 — Мир

Рейтинг лучших мест Европы для июльского отпуска

Июль является наиболее популярным летним месяцем для летнего отпуска. Именно поэтому в этот месяц самые высокие цены, жара и толпы туристов. Однако все еще можно найти комфортабельные места без большого количества путешественников.

Эксперты по путешествиям из Which? Travel составили подборку лучших мест для путешествий в июле 2025 года в зависимости от предпочтений путешественников.

Рейтинг лучших мест Европы для июльского отпуска

1. Менорка, Испания — пляжный отдых

Это отличная альтернатива более популярным Ибице и Майорке. Менорка более спокойная, а температура в среднем держится на уровне 28 °C.

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В 1993 году ЮНЕСКО объявило весь остров охраняемой биосферой, поэтому это еще больше сохранило его известняковые ущелья и заливы, обрамленные соснами.

2. Нант, Франция — бюджетный отдых

В этом прибрежном городе на северо-западе Франции приятные цены на авиабилеты и комфортная температура 24° C, когда Париж и Лазурный берег переполнены туристами.

В настоящее время в городе проводят фестивали и концерты под открытым небом, многие из которых являются бесплатными.

3. Калабрия, Италия — без толп туристов

Юго-западная часть Италии с горами, гротами и впечатляющими пляжами, а местные лакомства, в частности мороженое тартуфо, лишь дополняет впечатление.

К тому же легко добраться до Сицилии — всего 35 минут на пароме.

4. Рейкьявик, Исландия — для прохладного отпуска

Средняя температура в исландской столице составляет 13 °C, а световой день длится около 20 часов.

И все это означает, что независимо от того, совершаете ли вы однодневные поездки с базы в Рейкьявике, или едете по кольцевой дороге, у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть водопады, ледниковые лагуны и колонии тупиков на вершинах скал — последние также наиболее активны в этом месяце.

УНІАН По материалам:

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