Рейтинг крупнейших работодателей в регионах Украины Сегодня 11:02

Работодатель

Опендатабот обнародовал свежий рейтинг ведущих работодателей Украины, сформированный на основе финансовых отчетов компаний по регионам.

Исследование показало, что в шести областях сменились фавориты, а восемь бизнесов из этого перечня вошли в престижный Индекс Опендатабота 2026 года.

Национальные лидеры и гиганты ритейла

Статус крупнейшего работодателя не только столицы, но и всей страны неизменно держит «Укрзализныця». В настоящее время в компании работает 169 952 человека, хотя за год штат сократился на 4,9%. Кроме массового найма, перевозчик входит в ТОП-10 компаний Индекса Опендатабота в сфере транспорта и логистики.

В Днепропетровской области первенство держит АТБ-Маркет с командой в 46 649 специалистов. Компания продемонстрировала небольшой рост (+1,2%).

Похожая ситуация и на Полтавщине, где первую строчку занимает сеть «Аврора». Благодаря расширению компания увеличила количество работников на 16% - до 14 590 человек.

" Запорожсталь " стала лидером в Запорожской области. В компании работает 8039 сотрудников, а за год штат сократился на 6,3%.

Изменения и рекорды в областях

Как сообщает Опендатабот, в центре внимания — Волынь. Компания WOG (ООО «Петрол Контракт») возглавила региональный список, показав рост штата в 1,7 раза (до 5490 человек). Впрочем, представители сети объясняют такой скачок юридической консолидацией активов, а не просто физическим созданием новых мест.

В Киевской области лидером стала сеть «Фора» (9 462 сотрудника, +3% в штат за год), а в Винницкой первенство удерживает «Винницкая птицефабрика» (группа МХП), где работает 6 636 человек (+11,3% в год).

На Львовщине крупнейшим работодателем является «ОККО-Драйв» с 6579 работниками. За год количество сотрудников уменьшилось на 2%. Компания входит в OKKO Group.

Читайте также 10 необычных вакансий апреля: что предлагают работодатели

Закарпатский и Тернопольский регионы представлены промышленными предприятиями — заводами «Флекстроникс» и «Се Борднетце-Украина» соответственно, однако оба производства за год немного сократили количество персонала.

Промышленность и энергетическая устойчивость

В Житомирской и Львовской области первые позиции занимают представители топливного сектора — сети АЗК UPG (4 154 работника) и «ОККО-Драйв» (6 579 человек).

Отдельную группу составляют регионы, где крупнейшими плательщиками зарплат являются предприятия критической инфраструктуры. В 10 областях Украины лидерами стали облэнерго. В частности:

Харьковщина — Харьковоблэнерго (4 829 работников);

— Харьковоблэнерго (4 829 работников); Хмельнитчина — Хмельницкоблэнерго (2 846 сотрудников);

— Хмельницкоблэнерго (2 846 сотрудников); Черниговщина — Черниговоблэнерго (2 839 работников);

— Черниговоблэнерго (2 839 работников); Ровенщина — Ровнооблэнерго (1 853 сотрудников);

— Ровнооблэнерго (1 853 сотрудников); Черкасщина — Черкассыоблэнерго (3 281 работник);

— Черкассыоблэнерго (3 281 работник); Сумщина — Сумыоблэнерго (3025 сотрудников);

— Сумыоблэнерго (3025 сотрудников); Одесщина — ДТЭК Одесские электросети (3 578 работников);

— ДТЭК Одесские электросети (3 578 работников); Донетчина — Донбассэнерго (1 114 сотрудников, компания входит в группу Максима Ефимова);

— Донбассэнерго (1 114 сотрудников, компания входит в группу Максима Ефимова); Ивано-Франковская область — Прикарпатьеоблэнерго (2 887 работников, компания входит в группу братьев Суркисов);

— Прикарпатьеоблэнерго (2 887 работников, компания входит в группу братьев Суркисов); Николаевщина — Николаевоблэнерго (2 865 сотрудников).

Читайте также Вакансии для УБД: где больше всего предложений и самые высокие зарплаты

Региональная специфика юга и центра

В Кировоградской области пальму первенства завоевала сеть «Файно Маркет» (3 569 сотрудников), а в Черновицкой области уже второй год подряд крупнейшим работодателем остается «Тайстра групп».

Наименьшим по количеству персонала среди региональных лидеров является херсонская медицинская компания Taurt Medical, где работает 426 специалистов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.