Рейтинг крупнейших работодателей в регионах Украины
Опендатабот обнародовал свежий рейтинг ведущих работодателей Украины, сформированный на основе финансовых отчетов компаний по регионам.
Исследование показало, что в шести областях сменились фавориты, а восемь бизнесов из этого перечня вошли в престижный Индекс Опендатабота 2026 года.
Национальные лидеры и гиганты ритейла
Статус крупнейшего работодателя не только столицы, но и всей страны неизменно держит «Укрзализныця». В настоящее время в компании работает 169 952 человека, хотя за год штат сократился на 4,9%. Кроме массового найма, перевозчик входит в ТОП-10 компаний Индекса Опендатабота в сфере транспорта и логистики.
В Днепропетровской области первенство держит АТБ-Маркет с командой в 46 649 специалистов. Компания продемонстрировала небольшой рост (+1,2%).
Похожая ситуация и на Полтавщине, где первую строчку занимает сеть «Аврора». Благодаря расширению компания увеличила количество работников на 16% - до 14 590 человек.
"Запорожсталь" стала лидером в Запорожской области. В компании работает 8039 сотрудников, а за год штат сократился на 6,3%.
Изменения и рекорды в областях
Как сообщает Опендатабот, в центре внимания — Волынь. Компания WOG (ООО «Петрол Контракт») возглавила региональный список, показав рост штата в 1,7 раза (до 5490 человек). Впрочем, представители сети объясняют такой скачок юридической консолидацией активов, а не просто физическим созданием новых мест.
В Киевской области лидером стала сеть «Фора» (9 462 сотрудника, +3% в штат за год), а в Винницкой первенство удерживает «Винницкая птицефабрика» (группа МХП), где работает 6 636 человек (+11,3% в год).
На Львовщине крупнейшим работодателем является «ОККО-Драйв» с 6579 работниками. За год количество сотрудников уменьшилось на 2%. Компания входит в OKKO Group.
Закарпатский и Тернопольский регионы представлены промышленными предприятиями — заводами
«Флекстроникс» и «Се Борднетце-Украина» соответственно, однако оба производства за год немного сократили количество персонала.
Промышленность и энергетическая устойчивость
В Житомирской и Львовской области первые позиции занимают представители топливного сектора — сети АЗК UPG (4 154 работника) и «ОККО-Драйв» (6 579 человек).
Отдельную группу составляют регионы, где крупнейшими плательщиками зарплат являются предприятия критической инфраструктуры. В 10 областях Украины лидерами стали облэнерго. В частности: