Revolut официально заработал в Украине — Finance.ua

Revolut официально заработал в Украине Сегодня 17:02 — Финтех и Карты

Revolut официально заработал в Украине

Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Вводим услуги для украинцев. Чтобы отпраздновать, мы запускаем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.

Как получить карту

Чтобы получить карту Clear Sky, нужно пожертвовать не менее 5 фунтов стерлингов или эквивалентную сумму Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Начиная с сегодняшнего дня, жители Украины смогут легко открыть учетную запись European Revolut и воспользоваться рядом инновационных продуктов, таких как отправка мгновенных бесплатных переводов P2P друг другу», — сообщили в компании.

Учетная запись Revolut предлагает возможность обмена иностранной валюты и денежных переводов более чем в 30 валютах и ​​бесплатные денежные переводы по всему миру между клиентами Revolut.

Украинские клиенты также смогут заказывать виртуальные и физические дебетовые карты.

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Для обеспечения высокого уровня безопасности Revolut использует идентификацию через «Дію». Необходимо подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта. Для этого необходимо иметь активированную Дія. Підпис и пройти быструю фотопроверку.

Напомним, недавно украинские медиа стали распространять информацию о том, что британский необанк Revolut, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, запустил бета-тест своего приложения на территории Украины. Отмечалось, что продукт предоставлен ограниченному количеству пользователей из листа ожидания, которые ранее загрузили приложение.

«Поскольку мы наблюдаем большой интерес к услугам Revolut среди украинских СМИ и видим много статей, хотели бы уточнить, что наши услуги официально не запущены для клиентов в Украине. Тем не менее, мы можем подтвердить, что уже проводим бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов (позволяем некоторым пользователям регистрироваться для тестирования)», — прокомментировали тогда в компании.

Украинцам была предоставлена возможность открыть бесплатный счет по тарифному плану Standart или платные счета Premium за €5,99 в месяц или Metal за €10,99 в месяц. Стоимость выпуска физической карты составляет €3,99.

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