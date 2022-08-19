Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре — Finance.ua

Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре 19.08.2022, 01:29 — Финтех и Карты

Финтех-компания Revolut приступила к созданию нового криптовалютного хаба на Кипре, чтобы соответствовать правилам местного регулятора CySEC. Об этом сообщают местные СМИ.

Центр позволит платежной системе проводить операции с криптовалютой в ЕС.

Представители Revolut заявили, что поддерживают предлагаемые CySEC строгие меры по защите клиентов для предотвращения любых видов злоупотреблений на крипторынке.

Эти правила закреплены в законопроекте MiCA, согласованном Европейским парламентом 30 июня.

Среди прочего MiCA предлагает внести криптоактивы, их эмитентов и поставщиков услуг в единую нормативно-правовую базу.

Напомним, на прошлой неделе Revolut получила разрешение CySEC на оказание криптовалютных услуг в Европейской экономической зоне для 17 млн клиентов.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая большая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Forklog По материалам:

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