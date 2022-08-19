Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре — Finance.ua
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Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре

Финтех и Карты
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Финтех-компания Revolut приступила к созданию нового криптовалютного хаба на Кипре, чтобы соответствовать правилам местного регулятора CySEC. Об этом сообщают местные СМИ.
Центр позволит платежной системе проводить операции с криптовалютой в ЕС.
Представители Revolut заявили, что поддерживают предлагаемые CySEC строгие меры по защите клиентов для предотвращения любых видов злоупотреблений на крипторынке.
Эти правила закреплены в законопроекте MiCA, согласованном Европейским парламентом 30 июня.
Среди прочего MiCA предлагает внести криптоактивы, их эмитентов и поставщиков услуг в единую нормативно-правовую базу.
Напомним, на прошлой неделе Revolut получила разрешение CySEC на оказание криптовалютных услуг в Европейской экономической зоне для 17 млн клиентов.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая большая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
Forklog
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