Решение о следующем транше для Украины будет во второй половине марта — МВФ Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Решение о следующем транше для Украины будет во второй половине марта — МВФ

Исполнительный совет МВФ проведет заседание по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) и выделению следующего транша для Украины во второй половине этого месяца.

Об этом сообщила в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, передает Укринформ.

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«Рассмотрение Исполнительным советом последнего пересмотра ожидается во второй половине марта», — отметила представитель Фонда.

Таким образом, Совет рассмотрит договоренности, достигнутые на уровне персонала 23 февраля между представителями МВФ и Правительства Украины о третьем пересмотре программы EFF. В этом контексте будет принято решение о выделении Киеву $880 млн в качестве следующего транша по программе.

Напомним, программу в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины исполнительный совет МВФ утвердил 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в общей сложности $15,6 млрд Украине.

Укрінформ По материалам:

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