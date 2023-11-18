Renault перезапускает Twingo стоимостью 20 000 евро (фото) — Finance.ua

Renault перезапускает Twingo стоимостью 20 000 евро (фото) Сегодня 03:23 — Фондовый рынок

Renault перезапускает Twingo стоимостью 20 000 евро (фото)

Пока мы считаем дни до появления электрического супермини Renault 5 стоимостью 25 000 евро в 2024 году, французский автопроизводитель представил свое видение еще меньшего и более бюджетного городского автомобиля Twingo.

О машине сообщает Carscoops.

Показали нам Twingo четвертого поколения в концептуальной форме с отличным ретро-стилем, напоминающим оригинал 1992 года.

Новая модель, разработанная и изготовленная в Европе, будет предложена по очень привлекательной начальной цене ниже 20 000 евро, когда она выйдет на рынок в 2026 году.

Автомобили позиционируют как экономически эффективный ответ на растущее количество китайских конкурентов.

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Лука де Мео, генеральный директор Renault Group, заявил, что новый Twingo станет «картинкой», идя по стопам своего предшественника 30 лет назад.

Стиль авто

Стиль нового Renault Twingo очень похож на первое поколение 90-х годов. Однако он отходит от трехдверной конфигурации своего предшественника, выбирая более практичный пятидверный дизайн. Лобовое стекло соответствует наклону короткого капота, создавая характерные пропорции единой коробки, что удобно для упаковки.

Ручки для передней двери плавно интегрированы в освещенный круг, в то время как задние ручки незаметно скрыты в C-стойках. Этот продуманный дизайн позволяет новому Twingo использовать практичность пятидверного кузова, сохраняя при этом визуальную сущность своего трехдверного предшественника.

Справка Finance.ua:

напомним, мировой рынок электромобилей в сентябре с начала года вырос на 34%. При этом продажи электромобилей в крупнейшем автомобильном рынке мира — Китае — выросли на 29%. По данным компании по исследованию рынка Rho Motion, Китай вступает в последние два месяца года, когда для страны характерен сезон высоких продаж автомобилей.

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