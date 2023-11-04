Renault Logan 20-летней давности снова запускают в производство (фото) — Finance.ua
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Renault Logan 20-летней давности снова запускают в производство (фото)

Фондовый рынок
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Renault Logan 20-летней давности снова запускают в производство (фото)
Renault Logan 20-летней давности снова запускают в производство (фото)
В Иране готовятся выпустить обновленную версию Renault Logan первого поколения. Прототип модели под названием Pars Khodro Cadilla P90 попал в объектив фотошпионов издания Khodro Bank во время транспортировки.
От оригинального Renault Logan первого поколения Pars Khodro Cadilla P90 будет отличаться новой оптикой и другими бамперами. В салоне появится более современная приборная панель и медиасистема с небольшим сенсорным экраном.
Приводить в движение седан будет 1,6-литровый атмосферный мотор ME16 мощностью 110 лошадиных сил и 147 Нм максимального крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Позже будет доступна версия с «автоматом».
Renault Logan первого поколения пользуется спросом на вторичном рынке Украины. Актуальная версия автомобиля Renault Logan недоступна для заказа в нашей стране.
По материалам:
MMR
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