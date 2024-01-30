Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью — Finance.ua

Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью Сегодня 12:23

Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью

Работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» ведутся круглосуточно; завершить их планируется осенью 2024 года.

Об этом в Фейсбуке сообщил Максим Шкиль, основатель компании «Автострада», подрядчика восстановительных работ.

По словам Шкиля, для работы над проектом привлечены более 500 специалистов по подземному строительству и задействовано более 30 единиц спецтехники. Все работы «Автострада» выполняет самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. Работы ведутся круглосуточно.

Как уверяет владелец компании, возобновление перегонного тоннеля планируется завершить осенью этого года.

По результатам обследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый — монолитный, открытый способ прямоугольного сечения.

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В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи. Специалистам уже удалось стабилизировать существующую конструкцию изнутри с помощью специальных металлических лесов (выдерживают нагрузку до 15 т/кв. м), чтобы туннель больше не давал просадки.

После перенесения всех инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Закрытие нескольких станций на синей ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.

Справка Finance.ua:

сообщение между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» обеспечено наземным транспортом;

есть четыре дополнительных маршрута, на которых работают более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

Укрінформ По материалам:

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