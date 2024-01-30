Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью

34
Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью
Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской»: работы планируют завершить осенью
Работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» ведутся круглосуточно; завершить их планируется осенью 2024 года.
Об этом в Фейсбуке сообщил Максим Шкиль, основатель компании «Автострада», подрядчика восстановительных работ.
Читайте также
По словам Шкиля, для работы над проектом привлечены более 500 специалистов по подземному строительству и задействовано более 30 единиц спецтехники. Все работы «Автострада» выполняет самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. Работы ведутся круглосуточно.
Как уверяет владелец компании, возобновление перегонного тоннеля планируется завершить осенью этого года.
По результатам обследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый — монолитный, открытый способ прямоугольного сечения.
Читайте также
В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи. Специалистам уже удалось стабилизировать существующую конструкцию изнутри с помощью специальных металлических лесов (выдерживают нагрузку до 15 т/кв. м), чтобы туннель больше не давал просадки.
После перенесения всех инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.
Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Закрытие нескольких станций на синей ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.

Справка Finance.ua:

  • сообщение между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» обеспечено наземным транспортом;
  • есть четыре дополнительных маршрута, на которых работают более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

Ремонты в метро Киева: как столица оказалась на грани катастрофы 🔍

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.