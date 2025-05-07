Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото) — Finance.ua

Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото) Сегодня 20:12 — Фондовый рынок

Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото)

Как сообщили в Укрзализныце, с 7 мая начал курсирование поезд № 815/816, который соединил Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк удобным дневным рейсом.

Он курсирует четыре дня в неделю — по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям.

В понедельник, вторник и среду поезд будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя. Кроме того, поезд в тестовом режиме будет делать остановку по станции Галич — с сегодняшнего дня следуя по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя и с 8 мая — курсируя по маршруту Коломыя — Луцк — Коломыя.

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График движения поезда:

В направлении Луцка:

Отправление из Коломыи — 06:55, прибытие в Луцк — 14:20.

В направлении Коломыи:

Отправление из Луцка — 15:17, прибытие в Коломыю — 22:35. Билеты на поезд — в продаже на глубину в 10 суток в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

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