Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото) — Finance.ua
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Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото)

Фондовый рынок
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Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото)
Рельсовый автобус PESA успешно совершил свой первый рейс из Коломыи во Львов (фото)
Как сообщили в Укрзализныце, с 7 мая начал курсирование поезд № 815/816, который соединил Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк удобным дневным рейсом.
Он курсирует четыре дня в неделю — по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям.
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В понедельник, вторник и среду поезд будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя. Кроме того, поезд в тестовом режиме будет делать остановку по станции Галич — с сегодняшнего дня следуя по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя и с 8 мая — курсируя по маршруту Коломыя — Луцк — Коломыя.
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График движения поезда:
В направлении Луцка:
Отправление из Коломыи — 06:55, прибытие в Луцк — 14:20.
В направлении Коломыи:
Отправление из Луцка — 15:17, прибытие в Коломыю — 22:35. Билеты на поезд — в продаже на глубину в 10 суток в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.
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Напомним, Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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