Рекордная конкуренция среди кандидатов: обзор IT-рынка труда в сентябре — Finance.ua

Рекордная конкуренция среди кандидатов: обзор IT-рынка труда в сентябре Сегодня 08:05 — Личные финансы

Рекордная конкуренция среди кандидатов: обзор IT-рынка труда в сентябре

После рекордного августа в сентябре компании опубликовали на jobs.dou.ua на 270 вакансий меньше — 3929. Однако этот показатель все равно выше любого другого месяца этого года, кроме августа.

Об этом свидетельствует аналитика Dou.ua.

Количество вакансий

Против сентября прошлого года в 2023 заметно меньше технических вакансий. Например, на 40% меньше предложений DevOps, .NET, C++, Front-end и т. д.

Если сравнивать с августом этого года, в сентябре больше всего подросли категории Artist, Other, Unity, Finances. Однако еще 30 показали негативную динамику в сентябре.

Таблица: Dou.ua

В сентябре рекордное количество вакансий Finances — 89 (несколько больше было только в ноябре 2021-го — 90), Legal — 40, больше всего за год в категории HR — 130.

С++ в течение года показывает незначительную тенденцию к снижению (от 85 вакансий в январе до 52 в сентябре). У Front-end пока больше всего вакансий с начала года — 218 в месяц, как и у Node. js — 124, React Native — 28 и Unity — 29.

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В сентябре было размещено несколько меньше вакансий почти во всех локациях, кроме Львова (662 в месяц) и Днепра (268). В этих городах это пока самый большой показатель за год.

В прошлом месяце опубликовано несколько меньше вакансий во всех категориях по опыту. Однако заметно, что с июня незначительно вырос спрос на сеньоров: с 584 вакансий до 707 в настоящее время. Это почти столько же, сколько в сентябре прошлого года (693 вакансии).

Компании искали активнее Front-end сеньоров (+18 вакансий с опытом более пяти лет). В категории опыта 3−5 лет самые востребованные специализации — Marketing, QA, Front-end. Для менее опытных кандидатов больше всего сейчас нетехнических вакансий.

Среднее количество откликов на вакансии

Сейчас это рекордные 31,8 отклика.

График: Dou.ua

В сентябре конкуренция выросла в 29 категориях, в 20 незначительно снизилась.

Среди QA количество откликов на вакансии выросло до 110,9 в сентябре, но не превысило март 116 откликов. Среди опытных кандидатов рекордная конкуренция: 3−5 лет опыта (105,6 отклика на вакансию), более 5 лет (56,3 отклика).

Среди технических категорий рекордная конкуренция у Project Manager (52,6), Big Data (17,8), Security (11,9), Architect (8,3).

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Продолжает стремительно расти конкуренция среди HR (70,6 отклика на вакансию в сентябре). Значительно меньше она среди других нетехнических категорий, например Sales (13,8 отклика) и Marketing (11,6).

Среди фронтендеров конкуренция остается традиционно высокой (98,6 отклика), хоть и незначительно снизилась в сентябре. Среди других технологий снова есть рекорды у Java (41,5 отклика на вакансию), .NET (34,4), Python (33,2), Android (30,7), Ruby (25,2), Blockchain (24, 4), PHP (20,2).

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