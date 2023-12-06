Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа — Finance.ua
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Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа

Фондовый рынок
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Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа
Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 5 газоснабжающих компаний из бывшей группы «Твой газсбыт» на общую сумму 601,9 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора 5 декабря.
Наибольший штраф получило ООО «Винницагаз Сбыт» — 169,5 тыс. грн. ООО «Житомиргаз Сбыт» оштрафовали на 160,2 тыс. грн.; ООО «Ивано-Франковскгаз Сбыт» — на 154,6 тыс. грн; ООО «Уманьгаз Сбыт» — почти 60 тыс. грн. Наименьший штраф получило ООО «Черкассыгаз Сбыт» — 57,6 тыс. грн.
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Среди нарушений, за которые были оштрафованы: несоблюдение минимальных стандартов качества газа; несвоевременный возврат переплаты потребителям; необеспечение расчетов с НАК «Нафтогаз Украины».
Как сообщалось, с июня 2022 года клиенты газоснабжающих компаний, работавших под брендом «Твой газсбыт», начали получать газ от поставщика «последней надежды» — ГК «Нафтогаз Украины». Причиной стало то, что газсбыты не смогли законтрактовать газ для населения в рамках ПСО.
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Компания «Твой Газсбыт», связанная с Дмитрием Фирташем, занимала более 70% рынка поставок газа для населения. Сейчас компания работает в сегменте поставок газа коммерческим потребителям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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