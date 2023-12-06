Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа — Finance.ua

Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Регулятор оштрафовал пять газсбытов, входивших в группу Фирташа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 5 газоснабжающих компаний из бывшей группы «Твой газсбыт» на общую сумму 601,9 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора 5 декабря.

Наибольший штраф получило ООО «Винницагаз Сбыт» — 169,5 тыс. грн. ООО «Житомиргаз Сбыт» оштрафовали на 160,2 тыс. грн.; ООО «Ивано-Франковскгаз Сбыт» — на 154,6 тыс. грн; ООО «Уманьгаз Сбыт» — почти 60 тыс. грн. Наименьший штраф получило ООО «Черкассыгаз Сбыт» — 57,6 тыс. грн.

Среди нарушений, за которые были оштрафованы: несоблюдение минимальных стандартов качества газа; несвоевременный возврат переплаты потребителям; необеспечение расчетов с НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, с июня 2022 года клиенты газоснабжающих компаний, работавших под брендом «Твой газсбыт», начали получать газ от поставщика «последней надежды» — ГК «Нафтогаз Украины». Причиной стало то, что газсбыты не смогли законтрактовать газ для населения в рамках ПСО.

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Компания «Твой Газсбыт», связанная с Дмитрием Фирташем, занимала более 70% рынка поставок газа для населения. Сейчас компания работает в сегменте поставок газа коммерческим потребителям.

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Укрінформ По материалам:

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