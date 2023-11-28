Как вернуть ошибочную оплату за газ — объяснение Нафтогаза Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как вернуть ошибочную оплату за газ — объяснение Нафтогаза

Иногда при оплате газа клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет.

Как можно исправить такую ​​ситуацию — рассказали в Нафтогазе.

Нужно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из удобных для вас способов:

по электронной почте client@gas.ua

почтой по адресу: 25 009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК «Нафтогаз Украины».

Документы. Также плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода.

Если средства необходимо вернуть на карту, отправьте справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на правильный лицевой счет — заявление о переносе.

Справка Finance.ua:

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