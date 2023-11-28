Как вернуть ошибочную оплату за газ — объяснение Нафтогаза
Иногда при оплате газа клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет.
Как можно исправить такую ситуацию — рассказали в Нафтогазе.
Нужно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из удобных для вас способов:
- по электронной почте client@gas.ua
- почтой по адресу: 25 009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК «Нафтогаз Украины».
Документы. Также плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода.
Если средства необходимо вернуть на карту, отправьте справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на правильный лицевой счет — заявление о переносе.
Справка Finance.ua:
- Газораспределительные предприятия АО «Ровногаз», АО «Запорожгаз» и АО «Черновцыгаз» перешли под контроль государства и будут работать в составе НАК «Нафтогаз Украины». Следовательно, количество перешедших в управление государства облгазов возросло до 22-х. Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой Президентом Владимиром Зеленским. Цель такого решения в условиях войны — обеспечение национальной и энергетической безопасности.
- Правительство ввело новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго. Чтобы получать «голубое топливо» по ПСО, производители тепла, имеющие задолженность за газ, должны предоставить ООО «Нафтогаз Трейдинг» пакет документов.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за топливо и его доставку.
Третья платежка за газ: что изменится
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