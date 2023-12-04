«Тернопольгаз» перешел в управление «Нафтогаза» — Finance.ua
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«Тернопольгаз» перешел в управление «Нафтогаза»

Фондовый рынок
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АО «Тернопольгаз» перешло под управление группы «Нафтогаз», сообщила пресс-служба компании в понедельник.
По ее данным, предприятие обслуживает около 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц.
Таким образом, общее количество интегрированных в группу «Нафтогаз» газораспределительных компаний увеличилось до 23.
«Обращаем внимание, что личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернопольской области остаются неизменными», — уточняется в сообщении.
Как сообщалось, в конце мая 2022 года по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
«Нафтогаз Украины» в сентябре 2022 года зарегистрировал ООО «Газораспределительные сети Украины» («Газсети»), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.
Кабинет Министров постановлением № 1335 от 25 ноября 2022 передал «Газсетям» в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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