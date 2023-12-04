«Тернопольгаз» перешел в управление «Нафтогаза» — Finance.ua

«Тернопольгаз» перешел в управление «Нафтогаза» Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

АО «Тернопольгаз» перешло под управление группы «Нафтогаз», сообщила пресс-служба компании в понедельник.

По ее данным, предприятие обслуживает около 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц.

Таким образом, общее количество интегрированных в группу «Нафтогаз» газораспределительных компаний увеличилось до 23.

«Обращаем внимание, что личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернопольской области остаются неизменными», — уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая 2022 года по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

«Нафтогаз Украины» в сентябре 2022 года зарегистрировал ООО «Газораспределительные сети Украины» («Газсети»), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.

Кабинет Министров постановлением № 1335 от 25 ноября 2022 передал «Газсетям» в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.

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