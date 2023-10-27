Регулятор обнародовал прогноз по дальнейшему снижению учетной ставки в декабре — Finance.ua

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Регулятор обнародовал прогноз по дальнейшему снижению учетной ставки в декабре

Кредит&Депозит
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Регулятор обнародовал прогноз по дальнейшему снижению учетной ставки в декабре
Регулятор обнародовал прогноз по дальнейшему снижению учетной ставки в декабре
Национальный банк Украины планирует снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт на следующем заседании 15 декабря до 15% годовых.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
«Наш прогноз предполагает, что в декабре будет сделан следующий шаг и будет снижена ставка на 1 процентный пункт», — сказал он на пресс-конференции 26 октября.
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Николайчук отметил, что Нацбанк будет соответственно менять ставки по другим фининструментам — депозитным сертификатам на три месяца и рефинансированию, при этом указав, что «здесь у регулятора есть определенное поле для маневра».
«В отличие от ставки по депозитным сертификатам овернайт, которая жестко привязана (к учетной ставке. — Ред.), там этот спрэд может видоизменяться в зависимости от дополнительных задач Национального банка», — добавил замглавы Нацбанка.
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Николайчук отметил, что новый дизайн монетарной политики «по нижнему пределу» — с равенством учетной ставки и ставки по ДС овернайт — планируют сохранить и в следующем году.
«Дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержания привлекательности гривневых активов. При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании», — заявил со своей стороны глава НБУ Андрей Пышный.
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«В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по дальнейшим шагам по валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в следующем году», — отметил Пышный.
Глава Нацбанка отметил, что в связи с этим снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.
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По материалам:
Економічна Правда
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