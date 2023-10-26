Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции до 2025 года — Finance.ua

Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции до 2025 года Вчера 16:03

Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции до 2025 года

По оценкам Национального банка, инфляция на конец 2023 года составит 5,8%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В последние месяцы инфляция снижалась

В сентябре инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении. Такую ценовую динамику обусловило прежде всего значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур.

Мораторий на повышение ряда жилищно-коммунальных тарифов в дальнейшем ограничивал рост административно регулируемых цен. Устойчивая ситуация на валютном рынке сдерживала удорожание товаров, имеющих значительную импортную составляющую (бытовая техника, электроника и т. п. ). В результате базовая инфляция в сентябре тоже заметно замедлилась — до 8,4% в годовом исчислении.

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По оценкам НБУ, инфляция продолжила замедляться в октябре, чему, в частности, способствовало сохранение курсовой устойчивости на фоне успешного перехода к управляемой гибкости курса.

В то же время сохранялось давление на инфляцию других фундаментальных факторов.

Постепенное восстановление экономики сопровождается оживлением спроса на потребительские товары и услуги, а дефицит квалифицированных работников, в частности, в результате миграции, побуждает предприятия к повышению зарплат относительно высокими темпами.

Кроме того, давление на расходы бизнеса остается значительным, что связано с последствиями войны — разрушениями, усложненной логистикой, удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей.

Инфляция ускорится в следующем году

НБУ улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

В то же время НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год — с 8,5% до 9,8%. Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса из-за пересмотра предположения о рисках безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен.

В дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году. Этому прежде всего будет способствовать ожидаемое снижение рисков безопасности, что допускается прогнозом НБУ. Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Большое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.

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