Регистрация автомобиля в сервисных центрах МВД: какие документы нужны

После покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.

Такая норма предусмотрена Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением Кабмина № 1388, отмечают в ГСЦ МВД.

В сервисных центрах советуют не затягивать: своевременная перерегистрация — это не только соблюдение закона, но и гарантия корректных данных в государственных реестрах и отсутствие лишних проблем в будущем.

Как сэкономить время во время визита

Чтобы избежать очередей и лишних задержек, следует планировать обращение заблаговременно. Удобнее всего воспользоваться онлайн-сервисом «Е-запись», позволяющим:

выбрать нужный сервисный центр МВД;

забронировать удобную дату и время;

получить услугу без долгого ожидания.

Какие документы нужны для регистрации авто

Для государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту (или другой документ, удостоверяющий личность);

выписка о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, справка-счет, договор дарения и т. п. );

); свидетельство о регистрации транспортного средства (при перерегистрации);

таможенные документы и экспертное заключение — для авто, ввезенных из-за границы;

квитанции об уплате обязательных платежей.

Совет от МВД

В сервисных центрах МВД призывают граждан не откладывать регистрационные действия, соблюдать установленные сроки и пользоваться онлайн-сервисами. Это поможет сделать процесс регистрации автомобиля более простым, понятным и быстрым.

Цены

Как отмечают в МВД, ориентировочная стоимость услуги:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 1306 грн;

всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 1109 грн ;

(с выдачей номерного знака) — ; для прицепов (с выдачей номерного знака) — 1095 грн ;

(с выдачей номерного знака) — ; для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 1049 грн ;

или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — ; + услуги банка.

