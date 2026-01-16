Регистрация автомобиля в сервисных центрах МВД: какие документы нужны
После покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.
Такая норма предусмотрена Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением Кабмина № 1388, отмечают в ГСЦ МВД.
В сервисных центрах советуют не затягивать: своевременная перерегистрация — это не только соблюдение закона, но и гарантия корректных данных в государственных реестрах и отсутствие лишних проблем в будущем.
Как сэкономить время во время визита
Чтобы избежать очередей и лишних задержек, следует планировать обращение заблаговременно. Удобнее всего воспользоваться онлайн-сервисом «Е-запись», позволяющим:
- выбрать нужный сервисный центр МВД;
- забронировать удобную дату и время;
- получить услугу без долгого ожидания.
Какие документы нужны для регистрации авто
Для государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту (или другой документ, удостоверяющий личность);
- выписка о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, справка-счет, договор дарения
и т. п.);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при перерегистрации);
- таможенные документы и экспертное заключение — для авто, ввезенных из-за границы;
- квитанции об уплате обязательных платежей.
Совет от МВД
В сервисных центрах МВД призывают граждан не откладывать регистрационные действия, соблюдать установленные сроки и пользоваться онлайн-сервисами. Это поможет сделать процесс регистрации автомобиля более простым, понятным и быстрым.
Цены
Как отмечают в МВД, ориентировочная стоимость услуги:
- для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 1306 грн;
- для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 1109 грн;
- для прицепов (с выдачей номерного знака) — 1095 грн;
- для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 1049 грн;
- + услуги банка.
Поделиться новостью
Также по теме
Регистрация автомобиля в сервисных центрах МВД: какие документы нужны
Amazon запускает облачную службу в Европе
10 надежных кроссоверов с пробегом
ChatGPT станет быстрее в 15 раз. OpenAI подписала контракт с Cerebras на $10 млрд
Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей
Автомобилем 2026 года в Европе стала модель от Mercedes-Benz