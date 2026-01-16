0 800 307 555
Регистрация автомобиля в сервисных центрах МВД: какие документы нужны

Технологии&Авто
20
После покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.
Такая норма предусмотрена Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением Кабмина № 1388, отмечают в ГСЦ МВД.
В сервисных центрах советуют не затягивать: своевременная перерегистрация — это не только соблюдение закона, но и гарантия корректных данных в государственных реестрах и отсутствие лишних проблем в будущем.

Как сэкономить время во время визита

Чтобы избежать очередей и лишних задержек, следует планировать обращение заблаговременно. Удобнее всего воспользоваться онлайн-сервисом «Е-запись», позволяющим:
  • выбрать нужный сервисный центр МВД;
  • забронировать удобную дату и время;
  • получить услугу без долгого ожидания.
Какие документы нужны для регистрации авто

Для государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимо подготовить:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту (или другой документ, удостоверяющий личность);
  • выписка о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, справка-счет, договор дарения и т. п.);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при перерегистрации);
  • таможенные документы и экспертное заключение — для авто, ввезенных из-за границы;
  • квитанции об уплате обязательных платежей.

Совет от МВД

В сервисных центрах МВД призывают граждан не откладывать регистрационные действия, соблюдать установленные сроки и пользоваться онлайн-сервисами. Это поможет сделать процесс регистрации автомобиля более простым, понятным и быстрым.

Цены

Как отмечают в МВД, ориентировочная стоимость услуги:
  • для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 1306 грн;
  • для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 1109 грн;
  • для прицепов (с выдачей номерного знака) — 1095 грн;
  • для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 1049 грн;
  • + услуги банка.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
