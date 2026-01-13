Регионы россии становятся обузой для федерального бюджета страны Сегодня 05:13

российские регионы создают отдельное давление на федеральный бюджет рф, который ограничен в ресурсах из-за сосредоточенности на войне против Украины.

«российские регионы входят в новый год с все более глубоким ощущением безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики. Совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры обнажили структурную слабость региональных бюджетов, которые больше не способны выдерживать даже базовые обязательства», — отметили в СВРУ.

Наихудшая ситуация складывается в традиционно депрессивных субъектах — Калмыкии, Марий Эл и Псковской области. Их модель выживания десятилетиями строилась на федеральных трансфертах, однако теперь эти потоки сокращаются, а доступ к кредитам резко сужается. Хроническая задолженность, отсутствие интереса инвесторов и снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода, отметили в разведке.

На этом фоне проблемы промышленных регионов лишь усугубляют общую картину.

«Угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных „минусов“ для бюджета рф», — отметили в разведке.

Падение мировых цен на уголь, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 млрд рублей.

«Хакассия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная „Русгидро“ зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов», — подчеркнули в СВРУ.

Металлургические регионы также теряют опору.

«В Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 млрд рублей, а затяжной кризис на предприятиях „Русала“ не оставляет местным властям пространства для оптимизма. В Вологодской области ситуацию дополнительно обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем „Северстали“ Алексеем Мордашовым — настолько, что экономисты фактически отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года», — отметили в разведке.

Отдельным давлением на федеральный бюджет становятся регионы со «специфическими рисками».

Астраханская область ожидает падения ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики к 2028 году из-за истощения нефтегазовых месторождений и нехватки ресурсов для запуска новых.

Курская и Белгородская области, ранее выигрывавшие от приграничной торговли с Украиной, превратились в прифронтовые территории, полностью зависящие от дотаций.

«Общая логика для регионов становится все более жесткой: рассчитывать на центр больше не приходится. Федеральный бюджет, ограниченный в ресурсах, сосредоточен на войне против Украины. Внутренний спрос не растет, денег у населения и инвесторов не прибавляется. Для российских регионов это означает одно — выживание без поддержки и без перспектив», — отметили в СВРУ.

