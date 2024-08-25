Региональные тренды крупного бизнеса — Finance.ua

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Региональные тренды крупного бизнеса

Фондовый рынок
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Региональные тренды крупного бизнеса
Региональные тренды крупного бизнеса
Региональная структура общей выручки 1000 крупнейших предприятий Украины в 2023 году претерпела менее существенные изменения, чем в прошлые периоды.
Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.
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Киев сумел показать максимальный прирост абсолютных доходов крупного бизнеса на 627 млрд грн (+20% или рост доли в топ 1000 на +0,4 п.п.). Значительно выросли объемы чистых доходов топ-компаний, зарегистрированных в Киевской (+104 млрд грн, +29%) и Львовской (+92 млрд грн, +34%) областях, в результате чего доля доходов предприятий из первой тысячи за 2023 год выросла на +0,5 процентных пункта по каждому региону.
Рост доходов топкомпаний из остальных западных регионов, в отличие от позапрошлого года, или значительно скромнее, или даже фиксируется спад, как в Волынской (-5,7%; -0,5 п.п.) и Ивано-Франковской (-15,7%; -0,3 п.п.) областях.
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Максимально доля в доходах крупных компаний снизилась в Запорожской области на -0,7 п.п. или -13 млрд грн. Нисходящий тренд по известным причинам затронул Донетчину (-0,2 п.п.) и Одесщину (-0,2 п.п.).
В то же время крупный бизнес Харьковщины демонстрировал парадоксальную антихрупкость: отмечается прирост совокупных доходов компаний топ 1000 на +50 млрд грн (+0,4 п.п.). Усилили свою роль в топ 1000 бизнесы из Винницкой (+0,3 п.п.) и Житомирской (+0,1 п.п.) областей.
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Доходы компаний из топ 1000 за 2023 год умеренно выросли в номинальном выражении. Общий доход крупнейших предприятий составил почти 7,2 триллиона гривен, что номинально на 19,4% больше общих доходов топ 1000 компаний Украины в 2022 году (6 трлн грн).
По материалам:
Finance.ua
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