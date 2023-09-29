RegioJet запустит поезд Чоп — Прага в ноябре 2023 года Сегодня 17:20 — Личные финансы

RegioJet запустит поезд Чоп — Прага в ноябре 2023 года

Чешский частный железнодорожный оператор RegioJet хочет в ноябре 2023 года запустить поезд Чоп — Прага.

Об этом пишет ЦТС, цитируя председателя правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

«RegioJet начнет выполнять рейсы Чоп — Прага где-то с ноября. С перевозчиком у нас сейчас два проекта на выходе: рейсы Чоп — Прага и Перемышль — Берлин — Ганновер», — отметил он.

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Лященко добавил, что УЗ планирует создать свою европейскую пассажирскую компанию, но пока нет для этого ресурсов.

Стратегически мы, конечно, видим себя игроком на этом поле. Со временем может быть создана европейская пассажирская компания УЗ, так же, как появилась на рынке грузовых перевозок Cargo Polska. Однако это достаточно сложный и длительный процесс. Кроме того, нужен подвижной состав: вагоны, локомотивы", — подчеркнул он.

По словам главы Укрзализныци, RegioJet будет полностью покрывать операционные расходы, а модель распределения прибыли от продажи билетов с УЗ пока еще обсуждается.

«Недавно у нас состоялась встреча с Радимом Янчуром, владельцем RegioJet. Мы подтвердили дальнейшие шаги», — подытожил он.

Напомним, что Чешский железнодорожный оператор RegioJet подал заявку в Управление железнодорожного транспорта Польши. Компания хочет получить разрешение на выполнение рейсов ночного поезда в сообщении Перемышль — Ганновер.

Также чешский железнодорожный перевозчик RegioJet и Укрзализныця планируют запустить рейсы из Украины в Германию. Поезда, вероятно, будут курсировать из Киева в Берлин и Ганновер через Лейпциг и Дрезден.

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Центр транспортних стратегій По материалам:

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