«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм — Finance.ua

«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм

«Укрзализныця», учитывая положительный результат эксперимента, продлевает курсирование нового поезда № 119/120 Киев-Хелм.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал уже третьим на суперпопулярном направлении Киев-Хелм.

«Это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ровенщины и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши. Напоминаем, что пересадка между поездами в Хелме происходит на одной платформе! Заблудиться и перепутать невозможно, багаж из поезда в поезд нужно перенести ровно на ширину платформы», — отмечают в «Укрзализныце».

Поезд Киев-Хелм отправляется из столицы Украины в 06:28, из Ровного в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27.

«Никакого подъема на границе ночью и легкая пересадка на польский интерсите IC21100 в Варшаву (18:12 — 21:02)», — пояснил перевозчик.

Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе. Сравнить и подобрать кредит 💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.