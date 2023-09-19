«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм — Finance.ua
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«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм
«Укрзализныця» продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм
«Укрзализныця», учитывая положительный результат эксперимента, продлевает курсирование нового поезда № 119/120 Киев-Хелм.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал уже третьим на суперпопулярном направлении Киев-Хелм.
«Это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ровенщины и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши. Напоминаем, что пересадка между поездами в Хелме происходит на одной платформе! Заблудиться и перепутать невозможно, багаж из поезда в поезд нужно перенести ровно на ширину платформы», — отмечают в «Укрзализныце».
Поезд Киев-Хелм отправляется из столицы Украины в 06:28, из Ровного в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27.
«Никакого подъема на границе ночью и легкая пересадка на польский интерсите IC21100 в Варшаву (18:12 — 21:02)», — пояснил перевозчик.
Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.
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По материалам:
Finance.ua
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