«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Перемышль — Finance.ua
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«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Перемышль

Личные финансы
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«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Перемышль
«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Перемышль
8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда № 31/32 Запорожье — Перемышль, № 35/36 Одесса — Перемышль, № 705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев — Перемышль вернутся к своему привычному расписанию движения.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
Кроме этого, состав поезда № 73/74 Харьков-Перемышль увеличится вдвое, добавили в УЗ.
Отправление поезда № 73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17. Обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.
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«Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков — Хелм», — отметили в «Укрзализныце».
Билеты на рейсы уже можно купить в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
В «Укрзализныце» напомнили, что назначенный на время польских ремонтов дополнительный рейс № 119/120 Киев-Хелм продолжит курсирование и после завершения ремонтных работ. То есть к привычному объему международных рейсов будет еще один рейс.
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По материалам:
Finance.ua
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