Редкие профессии в Украине: комбустиолог, сюрвейер и другие

Классификатор профессий содержит 9186 наименований. Среди них и те, о которых большинство даже не догадывается.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Комбустиолог

Для работы комбустиологом требуется высшее медицинское образование. Это врач, специализирующийся на лечении тяжелых ожогов и их последствий — рубцов и шрамов.

Комбустиология получила официальный статус медицинской специальности в 1995 году. Еще 30 лет назад врачей ожоговых стационаров считали травматологами-ортопедами.

Сюрвейер

В профессиональной среде сюрвейер — это независимый эксперт, инспектирующий и оценивающий грузы транспортных средств. Его услуги важны в международной торговле.

Чаще всего требуется высшее техническое или инженерное образование.

Гильоширник

Специалист работает в полиграфическом производстве и наносит сложные орнаменты — гильоши. Такие узоры используют при изготовлении документов и денег. Для профессии обычно требуется высшее образование по специальности «Издательство и полиграфия».

Оператор на эмшерах

Эмшеры — это отстойники для сточных вод, которые предприятия очищают перед сбросом в окружающую среду. Оператор следит за наполнением резервуаров, процессом брожения осадка и берёт пробы для проверки. Для работы достаточно базового или неполного среднего образования.

Шламовщик

«Шлам» в переводе с немецкого означает «ил». В добывающей промышленности так называют частицы горной породы, которые накапливаются в шламбассейнах. Шламовщик обслуживает эти резервуары и технику. Нужно профтехобразование, но иногда достаточно базового среднего.

Напомним, с начала года более 238 тысяч человек получили работу (речь идет как о постоянной, так и о временной работе или предпринимательстве) через Государственную службу занятости. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольший рост в Закарпатской области, там этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 50% и сейчас составляет 5,6 тыс. человек.

Искусственный интеллект может не только убирать рабочие места, но и помогать их находить. По крайней мере, именно такую ​​функцию ему нашли в Государственной службе занятости, которая запустила новый ИИ-инструмент для поиска работы. Теперь на сайте службы доступен цифровой помощник, который должен упростить подбор вакансий.

