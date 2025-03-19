Развели иностранцев на миллионы: Нацполиция пресекла деятельность транснациональной группировки — Finance.ua

Развели иностранцев на миллионы: Нацполиция пресекла деятельность транснациональной группировки Сегодня 12:43 — Криминал

Развели иностранцев на миллионы: Нацполиция пресекла деятельность транснациональной группировки, Фото: npu.gov.ua

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Германии разоблачили злоумышленников, убеждавших людей инвестировать в несуществующий проект по майнингу криптовалюты . Установленная сумма ущерба составляет не менее $300 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги «облачного майнинга» криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были приходить вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный веб-сервис для имитации деятельности несуществующего проекта, обмана людей и получения их персональных данных.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). В целях конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

Следователи Нацполиции установили, что все участники аферы — граждане Украины и являются родственниками, двое из которых выехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался в Украине и проживает в Днепре.

В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, использовавшиеся преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь перевода средств от потерпевших к подозреваемым.

Общий объем поступлений по мошенническому криптокошельку, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154.6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сумма ущерба составляет по меньшей мере 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.

Известно, что среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские полицейские провели ряд обысков на территории г. Днепр по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местожительству двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их подельнику, жителю г. Днепр, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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