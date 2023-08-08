Разведчики тестируют в зоне боевых действий украинский беспилотник SpyGun — Finance.ua
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Разведчики тестируют в зоне боевых действий украинский беспилотник SpyGun

Технологии&Авто
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Разведчики тестируют в зоне боевых действий украинский беспилотник SpyGun
Разведчики тестируют в зоне боевых действий украинский беспилотник SpyGun, Фото: gur.gov.ua
Новый украинский беспилотник SpyGun после тыловых испытаний был передан для тестирования в зону боевых действий.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня», — говорится в сообщении.
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Как сообщили в ГУР, БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего Вооруженных сил Украины Сергея Стаховского.
Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.
Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.
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Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Время полета беспилотника без посадки составляет 120−160 мин, максимальная высота полета — 1500 м, рабочая высота — 500−600 м, скорость — 90 км/ч.
Камеры ― курсовая онлайн и GoPro. Запись фото и видео производится на бортовой носитель.
«БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает „Шпиону“ незаметности в небе во время робот», — добавили в разведке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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