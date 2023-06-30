Разработчики PayPal запустили криптовалютный аналог SWIFT — Finance.ua

Разработчики PayPal запустили криптовалютный аналог SWIFT Сегодня 23:52 — Криптовалюта

Разработчики PayPal запустили криптовалютный аналог SWIFT

Финтех-стартап Six Clovers, основанный разработчиками PayPal, запустил сеть Versal на блокчейне Sui.

Об этом пишет The Block.

Versal сочетает блокчейн-технологии с фиатными инфраструктурами, позволяет проводить более быстрые и более безопасные международные платежи. Six Clovers API позволяет интегрировать сеть Versal в стеки, производя платежи в криптовалюте и CBDC в режиме реального времени.

По словам главы Six Clovers Джима Нгуена, Versal сократит разрывы между сферами Web2 и Web3, «абстрагируя блокчейн и делая инфраструктуру невидимой для клиентов».

Подобно системе проведения платежей через SWIFT в традиционных финансах, Versal предоставит пользователям современную платежную инфраструктуру, сохраняя соблюдение нормативных требований и конфиденциальность транзакций. Однако в отличие от классической системы, данное решение работает в круглосуточном режиме и без посредников.

Администратор проекта Sui Foundation Грег Сиорунис рассказал, что Versal сможет беспрепятственно интегрировать блокчейн-платежи в корпоративные приложения. Более того, блокчейн предлагает бесконечную масштабируемость, которая «идеально подходит для платежной сети Web3 следующего поколения».

Напомним — осенью прошлого года SWIFT начала изучать способы применения блокчейна для своего сервиса. В рамках эксперимента с финтех-компаниями Symbiont, Vanguard, Northern Trust и Citigroup, SWIFT проверила функционал блокчейна при информировании о важных корпоративных событиях вроде выплат дивидендов.

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Через несколько месяцев банки со всего мира начали тестировать передачу цифровых нацвалют через SWIFT. В эксперименте приняли участие французский BNP Paribas, итальянский Intesa Sanpaolo, британский Standard Chartered (STAN), а также Ц Б Франции и Сингапура. Проект уже завершил первую стадию тестирования, следующий шаг — оценить торговое финансирование и расчеты по ценным бумагам.

noworries По материалам:

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