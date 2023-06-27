На фоне роста базовых ставок Bitcoin может подорожать в 3 раза — криптоаналитик Сегодня 03:33 — Криптовалюта

На фоне роста базовых ставок Bitcoin может подорожать в 3 раза — криптоаналитик

Основатель хедж-фонда Eclectica Asset Management считает, что рост базовых ставок в крупнейших странах мира приведет к ухудшению макроэкономических условий, что будет благоприятно для Bitcoin.

Хью Хендри уверен: Bitcoin станет одним из лучших активов для вложений в случае проблем с экономикой. Сейчас капитализация первой криптовалюты составляет $595 млрд и, как считает Хендри, показатель может увеличиться втрое.

«Когда вы увеличиваете базовую ставку до 5% в Великобритании, эффективная ставка составляет около 20%. И это ломает многие процессы в экономике», — объясняет Хендри.

«Рост цены для золота это слишком сложно, ведь капитализация составляет $13 трлн. Если золото утроится, то его капитализация сравнится со всем американским рынком акций. Я прожил долго и видел всякое безумие, но не могу такого представить. Поэтому золото, вероятнее всего, сохранит свою цену.

Капитализация Bitcoin — половина триллиона. И Bitcoin уже вошел в мир капитала как альтернативный актив. То есть как альтернатива коммерческой недвижимости, частным компаниям, золоту и т. п. Объем же этого рынка составляет $100 трлн. Так что Bitcoin может легко утроить свою капитализацию и достигнуть $1,5 трлн. И это будет только половина капитализации Apple", — считает Хендри.

Инвестор уверен, что первая криптовалюта , вероятнее всего, будет выигрывать от давления американских регуляторов на другие криптоактивы, поскольку только Bitcoin пока был официально признан товаром, а не ценной бумагой.

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noworries По материалам:

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