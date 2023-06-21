Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт

Криптовалюта
17
Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт
Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт
Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц поделился своей точкой зрения по поводу будущего Bitcoin на фоне событий в экономике. Выступая на саммите, организованном агентством Bloomberg, Новограц заявил, что в обозримом будущем Bitcoin достигнет $500 000.
Новограц сравнил падение криптовалют с крахом банка Lehman Brothers во время финансового кризиса 2008−2009 годов. По словам аналитика, надзорные ведомства смогут обеспечить безопасность инвесторов, если криптоиндустрия будет легализована.
У регуляторов недостаточно рычагов для контроля за перемещением средств в цифровых валютах.
Читайте также
«Я не знаю, что SEC должна была сделать или могла бы сделать, но она ничего не сделала для защиты розничных инвесторов», — подчеркнул Новограц.
Гендиректор Galaxy Digital по-прежнему разделяет мнение тех экспертов, которые прогнозируют долгосрочный рост Bitcoin. Майк Новограц полагает, что ВТС может помочь людям сохранять свои богатства в период инфляции, которая, по словам миллиардера, продолжит расти.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.