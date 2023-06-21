Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт Сегодня 07:11 — Криптовалюта

Bitcoin преодолеет отметку в $500 000 благодаря мировому кризису — эксперт

Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц поделился своей точкой зрения по поводу будущего Bitcoin на фоне событий в экономике. Выступая на саммите, организованном агентством Bloomberg, Новограц заявил, что в обозримом будущем Bitcoin достигнет $500 000.

Новограц сравнил падение криптовалют с крахом банка Lehman Brothers во время финансового кризиса 2008−2009 годов. По словам аналитика, надзорные ведомства смогут обеспечить безопасность инвесторов, если криптоиндустрия будет легализована.

У регуляторов недостаточно рычагов для контроля за перемещением средств в цифровых валютах.

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«Я не знаю, что SEC должна была сделать или могла бы сделать, но она ничего не сделала для защиты розничных инвесторов», — подчеркнул Новограц.

Гендиректор Galaxy Digital по-прежнему разделяет мнение тех экспертов, которые прогнозируют долгосрочный рост Bitcoin. Майк Новограц полагает, что ВТС может помочь людям сохранять свои богатства в период инфляции, которая, по словам миллиардера, продолжит расти.

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noworries По материалам:

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