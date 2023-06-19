Криптовалютные эксперты назвали Bitcoin более эффективным, чем золото — Finance.ua

Криптовалютные эксперты назвали Bitcoin более эффективным, чем золото Сегодня 05:30 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты назвали Bitcoin более эффективным, чем золото

Аналитическая компания Glassnode сравнила актуальные цены Bitcoin и золота. В настоящее время спотовая цена одного ВТС эквивалентна 13,3 унции ценного металла — это на 46% больше по сравнению с началом года.

Данные свидетельствуют о том, что BTC по-прежнему считается эффективным средством сохранения стоимости, невзирая на текущую волатильность его курса.

С начала 2023 г. стоимость Bitcoin выросла на 51,6%. Для сравнения цены на золото за отчетный период выросли лишь на 6,2%. Сейчас золото торгуется по $1940 за унцию, что на 5% ниже исторического максимума. Отметим, что в середине апреля металл можно было приобрести в пределах $2040 за унцию.

Аналитики Glassnode добавили, что с момента своего исторического максимума $69 000 (в ноябре 2021 года) Bitcoin потерял 63,7% своей стоимости. Однако, считают эксперты, и флагманская криптовалюта , и золото остаются превосходными средствами сохранения стоимости. Их различает лишь то, что золото демонстрирует более медленную и стабильную динамику, а инвестиции в BTC скорее напоминают «катание на «американских горках».

noworries По материалам:

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