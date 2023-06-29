В Евросоюзе планируют ввести «электронное евро» — Finance.ua

В Евросоюзе планируют ввести «электронное евро» Сегодня 11:14 — Криптовалюта

В Евросоюзе планируют ввести «электронное евро»

Европейская комиссия предлагает ввести электронное евро, одновременно сохранив обращение наличных монет и банкнот.

Такие предложения обнародованы на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия обнародовала два предложения, которые должны обеспечить гражданам и бизнесу возможность осуществлять платежи банкнотами и монетами в еврозоне, а также создать рамочные условия для возможного введения новой цифровой формы евро, которую Европейский центральный банк может создать в будущем, дополнительно к наличным», — говорится в сообщении.

Как отмечается, проведенный в еврозоне и за ее пределами опрос показал, что около 60% респондентов хотели бы сохранить возможность использования наличных. В то же время все больше людей в ЕС осуществляют электронные платежи с использованием банковских карт или платежных приложений, что стало особенно заметным во время пандемии COVID-19.

Первое регуляторное предложение Еврокомиссии защищает наличную евровалюту, что обеспечивает ее платежную способность и доступность в качестве платежной единицы для физических лиц и бизнеса в еврозоне. В некоторых странах ЕС уже начали возникать проблемы, связанные с ограниченным доступом людей к наличным деньгам вследствие сокращения количества банкоматов и отделений банков. Решение этой проблемы должны взять на себя национальные правительства.

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Второе регуляторное предложение предусматривает предоставление гражданам ЕС и европейскому бизнесу дополнительной возможности осуществлять платежи с использованием электронной валюты евро, которая будет иметь широкое обращение, будет дешевой, надежной и устойчивой платежной единицей в дополнение к наличным.

Этот шаг должен укрепить позиции евро как международной платежной единицы и усилить монетарную суверенность ЕС. Введение электронной валюты евро также важно, учитывая развитие рынка криптовалют.

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Для удобства использования цифрового евро предлагается обеспечить возможность платежей «от устройства к устройству», даже при отсутствии доступа в Интернет, с обеспечением надлежащего уровня надежности платежей и защиты личных данных.

После официального принятия этих предложений Европейским парламентом и Советом Е С окончательное решение будет принимать Европейский Ц Б .

Напомним, Европейский Союз проводит целенаправленную политику по поддержке реформ и укреплению финансовой стабильности в странах ЕС, в частности, для распространения обращения единой европейской валюты. В настоящее время в еврогруппу входят 20 государств: Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения и Хорватия.

Укрінформ По материалам:

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