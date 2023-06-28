Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты — Finance.ua

Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты Сегодня 14:01 — Валюта

Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2023 года, составил 823 млн долларов. Это на 11 млн долларов больше, чем в апреле.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

При этом вырос объем наличных евро: с 41 млн до 117 млн в долларовом эквиваленте.

По данным НБУ, в мае из Украины вывезли 93 млн долларов, что на 53 млн долларов больше, чем в апреле.

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился — с 40 до 38 гривен за доллар. В апреле упал до 37,6 гривны за доллар.

Средний курс наличного евро за январь-май снизился до 41,8 до 41,0 гривны за евро.

Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

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