Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты — Finance.ua

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Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Валюта
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Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты
Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2023 года, составил 823 млн долларов. Это на 11 млн долларов больше, чем в апреле.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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При этом вырос объем наличных евро: с 41 млн до 117 млн в долларовом эквиваленте.
Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты
По данным НБУ, в мае из Украины вывезли 93 млн долларов, что на 53 млн долларов больше, чем в апреле.
Спрос на евро вырос: банки втрое увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился — с 40 до 38 гривен за доллар. В апреле упал до 37,6 гривны за доллар.
Средний курс наличного евро за январь-май снизился до 41,8 до 41,0 гривны за евро.
Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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