Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях — Finance.ua
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Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях

Технологии&Авто
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Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях
Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях
Компания Meta обновила свои умные очки Ray-Ban, предоставив им больше возможностей голосового управления.
Одна из новых функций позволяет публиковать изображения в Instagram Stories, не доставая телефон.
Теперь пользователю достаточно просто отдать ответную голосовую команду. Добавила удобства использования и другая функция, позволяющая голосом запустить воспроизведение с Amazon Music.
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Для отправки в Instagram уже сделанной фотографии достаточно сказать: «Привет, Мета, делись моей последней фотографией в Instagram» (Hey Meta, share my last photo to Instagram). Существует также возможность отдать команду на отправку необработанной фотографии в режиме реального времени непосредственно перед съемкой: Привет, Мета, опубликуй фото в Instagram (Hey Meta, post a photo to Instagram).
Умные очки теперь тоже умеют мгновенно включать воспроизведение музыки с Amazon Music, для чего достаточно сказать: «Привет, Мета, включи Amazon Music» (Hey Meta, play Amazon Music). Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорных датчиков устройства или голосовых команд.
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Новые функции разворачиваются постепенно и со временем станут доступны всем владельцам умных очков Ray-Ban Meta. В прошлом месяце Meta представила мультимодальный искусственный интеллект для умных очков Ray-Ban. Благодаря этому устройство теперь умеет описывать окружающие объекты, определять достопримечательности и читать объявления, знаки и вывески на разных языках. Также владельцы умных очков получили возможность совершать видеозвонки без помощи рук с помощью WhatsApp и Messenger.
По материалам:
noworries
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