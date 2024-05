Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях — Finance.ua

Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях Сегодня 02:31 — Технологии&Авто

Разработчики Meta научили умные очки публиковать сообщения в соцсетях

Компания Meta обновила свои умные очки Ray-Ban, предоставив им больше возможностей голосового управления.

Одна из новых функций позволяет публиковать изображения в Instagram Stories, не доставая телефон.

Теперь пользователю достаточно просто отдать ответную голосовую команду. Добавила удобства использования и другая функция, позволяющая голосом запустить воспроизведение с Amazon Music.

Читайте также В компании Meta работают над созданием наушников с ИИ и камерами

Для отправки в Instagram уже сделанной фотографии достаточно сказать: «Привет, Мета, делись моей последней фотографией в Instagram» (Hey Meta, share my last photo to Instagram). Существует также возможность отдать команду на отправку необработанной фотографии в режиме реального времени непосредственно перед съемкой: Привет, Мета, опубликуй фото в Instagram (Hey Meta, post a photo to Instagram).

Умные очки теперь тоже умеют мгновенно включать воспроизведение музыки с Amazon Music, для чего достаточно сказать: «Привет, Мета, включи Amazon Music» (Hey Meta, play Amazon Music). Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорных датчиков устройства или голосовых команд.

Читайте также Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3

Новые функции разворачиваются постепенно и со временем станут доступны всем владельцам умных очков Ray-Ban Meta. В прошлом месяце Meta представила мультимодальный искусственный интеллект для умных очков Ray-Ban. Благодаря этому устройство теперь умеет описывать окружающие объекты, определять достопримечательности и читать объявления, знаки и вывески на разных языках. Также владельцы умных очков получили возможность совершать видеозвонки без помощи рук с помощью WhatsApp и Messenger.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.