Разработчики анонсировали Bluetooth v6.0 с улучшенными возможностями — Finance.ua

Разработчики анонсировали Bluetooth v6.0 с улучшенными возможностями Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Разработчики анонсировали Bluetooth v6.0 с улучшенными возможностями

Компания Bluetooth представила новую спецификацию Bluetooth Core Specification версии 6.0, которая будет иметь расширенные функции. Bluetooth 6.0 будет особенно полезен в ситуации, когда сразу несколько устройств предлагают свои подключения.

Среди новых возможностей разработчики выделяют Bluetooth Channel Sounding для точного измерения расстояния, фильтрацию рекламы на основе принятия решений для эффективного сканирования и улучшения ISOAL для уменьшения задержек при передаче аудиопотока, сообщает Notebookcheck.

Версия 6.0 основана на возможностях Bluetooth Low Energy (LE). Одной из особенностей является функция Bluetooth Channel Sounding, обеспечивающая высокоточное измерение расстояния между двумя устройствами. В отличие от традиционных методов, полагавшихся на уровень сигнала (RSSI), этот новый подход использует две методики: фазовый дальномер (PBR) и синхронизацию в обе стороны (RTT).

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PBR использует разность фаз сигналов для определения расстояния, тогда как RTT измеряет время, необходимое для прохождения сигнала к устройству и обратно. Эти методы гораздо точнее, что делает их идеальными для таких приложений, как системы бесключевого доступа.

Другим важным обновлением является функция фильтрации рекламы на основе принятия решений (DBAF), которая повышает эффективность сканирования. Обычно сканирующие устройства должны были проверять все связанные пакеты, что приводило к излишнему потреблению энергии и отвлечению внимания. DBAF изменяет это, позволяя устройствам принимать решения на основе содержимого исходного пакета перед сканированием вторичных каналов. Это приводит к более быстрому и эффективному сканированию, что особенно полезно в средах с несколькими устройствами, получающими рекламные соединения.

Улучшение ISOAL (Isochronous Adaptation Layer — уровень изохронной адаптации) решает проблемы задержки и надежности в изохронной связи. Изохронная связь необходима для потокового аудио в реальном времени, а новый режим кадрирования в версии 6.0 уменьшает задержку, обеспечивая более плавную и надежную передачу звука. Кроме того, расширенный набор функций LL (канального уровня) расширяет диапазон функций, которые могут поддерживать устройства, учитывая все более высокую сложность приложений Bluetooth LE. Так, устройства могут более эффективно обмениваться данными и предоставлять более широкий спектр возможностей.

Bluetooth утверждает, что версия 6.0, как и предыдущие версии, будет регулярно обновляться новыми функциями и техническими усовершенствованиями.

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