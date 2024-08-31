Мировой рынок носимых устройств вырос: ТОП-5 производителей — Finance.ua

Мировой рынок носимых устройств вырос: ТОП-5 производителей Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Мировой рынок носимых устройств вырос: ТОП-5 производителей

Как свидетельствуют новые данные Canalys, во II кв. 2024 год мировой рынок носимых устройств вырос до 44,3 млн единиц, или на скромные 0,2%. Лидировали в этом сегменте базовые часы — их поставки выросли на 6% в годовом исчислении и составляют 48% рынка, что является самой высокой долей за всю историю.

Рынок смарт-часов не изменился по сравнению со II кв. 2023, поскольку положительный импульс от Samsung, Garmin, Huawei и Google компенсировал неудачные показатели Apple.

Если в прошлом году рост поставок базовых часов был обеспечен местными компаниями в Индии, на этот раз рост был обусловлен преимущественно Huawei и Xiaomi, на которые приходится 15% и 13% мировых поставок базовых часов.

«Оба производителя достигли значительных успехов в Китае благодаря эффективным ценовым стратегиям и включению премиальных функций фитнес-трекинга в доступные модели базовых часов, — говорит менеджер по исследованиям Canalys Синтия Чен. — Крупнейшие производители базовых часов в последние кварталы отдавали приоритет объемам, и теперь им нужно будет сосредоточиться на узнаваемости и позиционировании бренда».

Аналитик Canalys Джек Литем добавляет, что поставщики все больше диверсифицируют свои портфолио и сосредотачиваются на новых сегментах, технологиях и программах.

«Поставщики экосистемы устройств все чаще исследуют часы с поддержкой eSIM и связи 4G/5G, стремясь расширить свои партнерские отношения с телекоммуникационными компаниями, а также изучить новые потенциальные источники дохода, — отмечает он. — Спрос на носимые устройства с поддержкой связи остается скромным, но они все равно вызывают любопытство и у производителей, и у операторов».

Двухлетняя бесплатная подписка на мобильную связь для новых Pixel Watch 3 от Google в США через Google Fi станет интересным решением.

«Все больше производителей выпускают на рынок усовершенствованные спортивные часы, такие как Watch S4 Sport от Xiaomi и Galaxy Watch Ultra от Samsung, чтобы охватить более широкую аудиторию и создать конкуренцию в премиальном сегменте», — добавляет Джек Литем.

Поставки смарт-часов вернулись к росту, хотя и только на скромные 0,1% в годовом исчислении во II кв. 2024. Компания Garmin вообще увеличила поставки на 16% благодаря высокому потребительскому спросу и увеличению рекламных издержек.

«Canalys прогнозирует двузначный рост поставок смарт-часов во II полугодии 2024 года благодаря новым предложениям Apple, Samsung и Google, — говорит Синтия Чен. — Эти поставщики намерены внедрить передовые функции отслеживания здоровья и фитнеса, чтобы противостоять постоянному успеху Garmin, стимулируя волну обновлений устройств».

В краткосрочной перспективе рост как в категории смарт-часов, так и в категории базовых часов может быть устойчивым, но вскоре они начнут поглощать друг друга, поскольку ориентируются на схожие функции и рынки сбыта. Чтобы предотвратить это, производители должны внедрять новые отличные функции или варианты использования, такие как управление жестами или интеграция GenAI.

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